Zeitreisen: Physikstudent gelingt es das Großvaterparadoxon mathematisch aufzulösen

Die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ steht wie keine andere für fiktionale Zeitreisen. (Bild: Valerie Johnson /Shutterstock.com)

Bevor jemand eine Zeitmaschine ausgetüftelt hat, geht es an die wissenschaftlichen Grundlagen: Sind Zeitreisen überhaupt theoretisch möglich? Das Zeitreisen-Paradoxon kannte eine klare Antwort: „Nein.“ Das hat jetzt ein junger Physiker aufgelöst. Er wies nach: Es kommt darauf an.

Anzeige Anzeige

Zurück in die Zukunft: Das Zeitreisen-Paradoxon

Aus vielen Filmen ist das Zeitreise-Paradox bekannt. Wie wäre jemand, der in die Vergangenheit reist, um einen Missstand zu beseitigen, überhaupt darauf gekommen, wenn dieser nicht bestanden hätte?

Ein Beispiel: Angenommen, jemand geht in der Zeit zurück, um zu verhindern, dass sich seine Großeltern treffen. Wie kann man dann überhaupt existieren, um später in die Vergangenheit zu reisen? Aufgrund dieses Beispiels spricht man auch vom Großvaterparadoxon.

Anzeige Anzeige

Das Gesetz der Dynamik versus Relativitätstheorie

Nun ist es dem Physikstudenten Germain Tobar gelungen, das Paradoxon mathematisch aufzulösen. Das grundsätzliche Problem liegt in dem Widerspruch zwischen zwei physikalischen Theorien.

Tobar erklärte nun dem Magazin Science Alert: „Die klassische Dynamik besagt, dass man, wenn man den Zustand eines Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, daraus die gesamte Geschichte des Systems ablesen kann.“ Doch die Relativitätstheorie stellt das auf den Kopf: Nach ihr kann ein Ereignis sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft liegen.

Anzeige Anzeige

Tobar weist nach, dass sich die Raumzeit anpassen kann, um Paradoxien zu vermeiden. Wenn zum Beispiel jemand in die Vergangenheit reisen würde, um eine Krankheit zu stoppen, hätte die Person die Krankheit gar nicht, die sie zur Reise motivieren würde.

Laut Tobar würde sich die Krankheit dann zum Beispiel auf einem anderen Weg verbreiten. Was auch immer der oder die Zeitreisende unternehmen würde: Die Krankheit könnte nicht aufgehalten werden.

Anzeige Anzeige

Zeitschleifen sind mit der Physik vereinbar

Die Arbeit untersucht den Einfluss deterministischer Prozesse auf die Grundlagen von Regionen im Raum-Zeit-Kontinuum. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Einstein’schen Zeitschleifen aus der Realtivitätstheorie durchaus mit dem freien Willen und der Physik vereinbar sind.

Der Leiter der Forschungen ist Fabio Costa von der University of Queensland. Er sagt: „Die Mathematik stimmt – und die Ergebnisse sind der Stoff, aus dem Science-Fiction gemacht ist.“ Costa fasst die Ergebnisse so zusammen: „Man kann noch so sehr versuchen, ein Paradoxon zu erzeugen, die Ereignisse werden sich immer anpassen, um jede Inkonsistenz zu vermeiden.“

Mehr zu diesem Thema