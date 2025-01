Zu spät vom iPhone geweckt: Verärgerte Nutzer berichten von gravierenden Problemen mit der Weckfunktion

iPhone-Wecker sind nicht so zuverlässig, wie es Nutzer:innen gern hätten. (Bild: Shutterstock/slyellow)

Viele Menschen nutzen die integrierte Weckfunktion ihres Smartphones, um am Morgen pünktlich aufzustehen. Allerdings wird das aktuell zu einem Glücksspiel für viele iPhone-Nutzer:innen. Auf Reddit berichten die User:innen, dass die gesetzten iPhone-Alarme verrückt spielen und zu allen möglichen Zeiten auslösen – nur eben nicht zu der gewünschten Weckzeit.

iPhones wecken Nutzer:innen zu spät

Der Ersteller des Reddit-Beitrags hatte etwa einen Wecker auf 10:30 Uhr gestellt. Wie ein Foto beweist, löste der Alarm allerdings erst gegen 12:42 Uhr auf seinem iPhone aus. Andere Nutzer:innen berichten ebenfalls, dass ihr iPhone viel zu spät versucht, sie aufzuwecken oder zu benachrichtigen. In einigen Fällen kam die Benachrichtigung pünktlich, aber ohne Vibration oder Weckton, um die Nutzer:innen aufzuwecken. Doch offenbar ist nicht nur die iPhone-Weckfunktion davon betroffen.

Andere iPhone-Nutzer:innen berichten, dass sich das Problem auch auf Erinnerungen und Termine im Kalender ausgebreitet hat. So hat ein User zwei Reminder erstellt – einen für 10:30 Uhr und einen für 10:45 Uhr. Beide Erinnerungen spielte das iPhone erst nach 11 Uhr aus. Das Problem scheint dabei schon seit einigen Jahren in iOS aufzutreten. Einige Reddit-User:innen behaupten, dass sie diese Probleme schon seit 2009 immer wieder sehen und diese auch noch mit iOS 18.2 haben.

Die Auswirkungen der problematischen iPhone-Weckfunktionen: Nutzer:innen kamen schon zu spät zur Arbeit oder haben fast wichtige Prüfungen in der Schule verpasst. Einige User:innen dachten zudem bisher, sie würden ihr iPhone falsch bedienen und hätten die Probleme selbst verursacht. Da es bisher keine offizielle Lösung gibt, versuchen sich die iPhone-User:innen mit Tipps gegenseitig zu helfen.

So haben einige die einfachste Lösung vorgeschlagen: einen zusätzlichen Wecker ins Schlafzimmer stellen. Andere hatten Erfolg, indem sie einfach eine andere Wecker-App auf ihr iPhone heruntergeladen haben. Diese sollen offenbar zuverlässiger funktionieren. Apple hatte im Übrigen schon Mitte 2024 zugegeben, dass es Probleme mit dem Wecker auf iPhones gibt. Damals wie heute spekulieren User:innen, dass die Option „Aufmerksamkeitssensible Funktionen“ im Menü der Face ID für die Probleme verantwortlich ist. Die Funktion erkennt, ob ihr auf euer iPhone schaut und spielt in diesen Fällen Alarme leiser ab. Ihr könnt also auch versuchen, diese Funktion zu deaktivieren.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

