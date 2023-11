Zwillinge: James-Webb-Teleskop zeigt Bilder von 2 Babysternen

Das James-Webb-Space-Telescope (JWST) liefert immer wieder spannende Bilder aus den Tiefen des Weltraums – aber auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Das momentane Ziel der Betrachtung der Forscher:innen: ein Herbig-Haro-Objekt. Das ist ein neugeborener Stern, der Materiejets zurück in den interstellaren Raum schleudert. So entsteht eine großartige Lichtershow. Bei der genaueren Untersuchung des Objektes kam aber noch etwas ganz anderes heraus. Durch die durchdringende Infrarotsicht des Weltraumteleskops konnte man statt einem jetzt zwei Babysterne erkennen.

Anzeige Anzeige

Es sind Zwillinge!

Wie bei einem Ultraschallbild entdeckten die Forscher:innen auf einmal ein zweites Baby. Die erste Vermutung war, dass es sich bei dem Herbig-Haro-Objekt, das als HH 797 bekannt ist, um einen einzelnen Babystern handelt. Das Ausspucken ist aber in Wirklichkeit das Werk zweier Sterne. Die sind so nah beieinander, dass sie so gut wie gar nicht zu unterscheiden sind. Astronom:innen sprechen dann von einem Doppelstern.

Diese neugeborenen Sterne, auch Protosterne genannt, schleudern Jets, die mit höchster Geschwindigkeit durch die umgebenden Gas- und Staubwolken schlagen. Die Schockwellen erhitzen das Gas und bringen es zum Leuchten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In dem Video ist HH 797 am unteren Bildrand als galaktischer Strang super zu erkennen. Im Weltraum befinden sich die zwei Babysterne in der Nähe des jungen offenen Sternhaufens IC 348, östlich des Dunkelwolkenkomplexes des Sternbilds Perseus.

„Wir können sehen, dass das, was wir für einen Ausfluss hielten, in Wirklichkeit zwei fast parallele Ausströmungen, sind die mit ihren eigenen separaten Schocks bestehen“, so die Europäische Weltraumorganisation, die mit der Nasa und der kanadischen Weltraumorganisation an dem führenden Weltraumobservatorium zusammenarbeitet. „Jeder Stern produziert seinen eigenen Ausfluss.“

Anzeige Anzeige

Das JWST liefert schon seit 2022 spektakuläre Bilder aus dem Weltraum. Die zwei spuckenden Babysterne sind nun die neusten Entdeckungen des Teleskops. Bis zur nächsten atemberaubenden Entdeckung wird es wohl aber auch nicht lange dauern.

Schau dir die schönsten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops in unserer Bildergalerie an

24 Bilder ansehen James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Mehr zu diesem Thema James Webb Raumfahrt