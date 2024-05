Diese 10 Aktien hätten dich in den vergangenen 10 Jahren reich gemacht

Mit Aktien viel Geld verdienen? Das wäre in den vergangenen zehn Jahren drin gewesen. (Foto: Shutterstock)

Hast du auch Fomo („fear of missing out“), wenn du auf die Aktiengewinne von Nvidia oder Microsoft schaust? Die beiden Firmen sind nicht nur die wertvollsten Unternehmen der Welt, sie profitieren auch überdurchschnittlich vom aktuellen KI-Boom und haben ihren Anleger:innen in den vergangenen Jahren eine enorme Wertsteigerung beschert.

Beispiel Microsoft: Hättest du hier schon vor zehn Jahren 1.000 US-Dollar investiert, wären deine Aktien heute etwas mehr als 10.100 Dollar wert. Doch es gibt Aktien, die ihren Investor:innen sogar noch größere Gewinne gebracht haben. Wir stellen dir eine Auswahl aus dem US-Index S&P 500 vor.

Aber bevor du gleich all dein Erspartes in diese Highperformer steckst: Investionsverhalten wird oft von kognitiven Verzerrungen beeinflusst, die schwer zu durchschauen und zu beherrschen sind. Einer davon ist der Herdentrieb – nur weil alle anderen einem Trend folgen, solltest du das also nicht auch tun.

Ein anderer ist der sogenannte „Hindsight Bias“. Er besagt, dass wir in der Rückschau die Vorhersehbarkeit eines eingetretenen Ereignisses überschätzen. Dadurch neigen Menschen aber auch dazu, ihre Fähigkeit zur Vorhersage zu überschätzen. Für Privatanleger:innen ist es jedenfalls recht schwer, mit dem Rauspicken einzelner Aktien reich zu werden.

10. Netflix

Die Zeiten, in denen der Streamingdienst mit teuren Produktionen vor allem Geld verbrannt hat, sind längst vorbei. Netflix legte zuletzt sehr gute Umsatz- und Gewinnzahlen vor. Der aktuelle Kurs (Stand 2. Mai) liegt bei etwa 561,23 Dollar, vor zehn Jahren war die Aktie noch für 48,80 Dollar zu haben. Hättest du diese Entwicklung vorhergesehen und für 1.000 US-Dollar im Jahr 2014 Aktien gekauft, wären diese heute etwa 11.502 Dollar wert. Das ist eine Kurssteigerung von fast 1.050 Prozent.

Marktkapitalisierung: 243,52 Milliarden Dollar

9. Tesla

Momentan steht die Aktie von Tesla ziemlich unter Druck – seit Jahresbeginn ging es mit ihr bergab. Mit einem Kurs von etwa 180 Dollar liegt aktuell sie etwa zwei Drittel unter dem Höchststand vom Dezember 2023 (258 Dollar). Langfristig gesehen wäre die Firma von Elon Musk aber trotzdem ein ziemlich gutes Investment gewesen. Denn vor zehn Jahren lag der Aktienkurs von Tesla bei etwa 14,83 Dollar. Hättest du damals 1.000 Dollar in Tesla-Aktien investiert, dann wäre deine Geldanlage heute rund 12.136 Dollar wert (ein Plus von 1.114 Prozent).

Marktkapitalisierung: 564,06 Milliarden Dollar

8. Eli Lilly

Die Aktie des US-Pharmariesen steht aktuell bei etwa 630,88 Dollar – vor zehn Jahren war sie aber schon für 51,78 Dollar zu haben. Hättest du also damals 1.000 Dollar investiert, wären daraus mittlerweile 12.186 Dollar geworden. Das ist ein Kursplus von ungefähr 1.118 Prozent.

Marktkapitalisierung: 718,69 Milliarden Dollar

7. Monolithic Power Systems

Das US-amerikanische Halbleiterunternehmen entwickelt unter anderem Schaltkreise und Stromversorgungsmodule für die Industrie. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei rund 686,99 Dollar. Hättest du hier schon vor zehn Jahren 1.000 Dollar investiert, wären die Aktien heute rund 20.356 Dollar wert (plus 1.936 Prozent).

Marktkapitalisierung: 34,76 Milliarden Dollar

6. LAM Research

Das Unternehmen ist in der Halbleiterindustrie zu Hause und bietet Wafer-Produktionsanlagen und Dienstleistungen an. Im Mai 2014 lag der Aktienkurs bei etwa 47,61 Dollar, heute ist die Aktie aber 981,86 Dollar wert. Mit 1.000 Dollar hättest du vor zehn Jahren also 21 Aktien kaufen können, die dir heute insgesamt 20.619 Dollar bringen wurden. Das ist ein Kursgewinn von ungefähr 1.962 Prozent.

Marktkapitalisierung: 115,57 Milliarden Dollar

5. Builders First Source

Das US-Bauunternehmen ist mit Baumaterialien, Fertigkomponenten und Dienstleistungen rund um dem Bau groß geworden. Vor zehn Jahren war die Aktie noch ein richtiges Schnäppchen: Eine Aktie gab es für rund 6,22 Dollar. Seitdem ist der Kurs auf etwa 199,75 Dollar gestiegen. Für 1.000 Dollar hättest du dir vor zehn Jahren also rund 160 Aktien leisten können. Damit wäre dein Investment heute etwa 32.122 Dollar wert (plus 3.111 Prozent).

Marktkapitalisierung: 23,02 Milliarden Dollar

4. Advanced Mirco Devices (AMD)

Als Hersteller von Mikroprozessoren, Chipsätzen und Grafikprozessoren profitiert auch AMD vom aktuellen KI-Hype. Im Mai 2014 hättest du für 1.000 Dollar ungefähr 243 Aktien des Halbleiterunternehmens kaufen können. Damit wäre dein Aktienpakt heute bei einem Kurs von 144,27 Dollar rund 35.057 Dollar wert. Du hättest mit dem Investment also ein Kursplus von 3.411 Prozent gemacht.

Marktkapitalisierung: 236,21 Milliarden Dollar

3. Broadcom

Broadcom ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Halbleitern und Infrastruktursoftwarelösungen spezialisiert. Hättest du das vor zehn Jahren als aufstrebendes Geschäftsmodell erkannt, könntest du dich heute über einen Kursgewinn von gut 4.050 Prozent freuen. Lag der Kurs einer Broadcom-Aktie im Mai 2024 noch bei etwa 29,95 Dollar, so ist die Aktie heute etwa 1.242 Dollar wert. Hättest du also vor zehn Jahren 1.000 Dollar hier investiert, würdest du heute 33 Aktien besitzen – und die könntest du heute für 41.476 Dollar verkaufen.

Marktkapitalisierung: 573,98 Milliarden Dollar

2. Nvidia

Der Chiphersteller ist ein Treiber der aktuellen KI-Booms und wird dafür gerade an der Börse belohnt. Doch nicht nur im Jahresvergleich hat die Aktie ordentlich zugelegt. Hättest du vor zehn Jahren die rasante Entwicklung von Nvidia vorhergesehen, könntest du dich heute über einen Kursgewinn von 4.763 Prozent freuen. Wer damals 1.000 Dollar in Nvidia-Aktien gesteckt hat, besitzt heute ungefähr 55 Aktien – und die sind mittlerweile etwa 48.254 Dollar wert. Denn im Mai 2014 lag der Aktienkurs von Nvidia noch bei etwa 18,03 Dollar. Heute zahlst du für eine Aktie 877,35 Dollar.

Marktkapitalisierung: 2,15 Billionen Dollar

1. Super Micro Computer (SMCI)

Das Unternehmen profitiert als Hersteller von Computern und Servern für Rechenzentren von Trends wie dem Cloud-Computing, Big Data – und natürlich vom KI-Boom. Im Mai 2014 lag der Preis einer Aktie bei etwa 12,46 Dollar. Bis heute ist der Kurs auf etwa 858,80 Dollar gestiegen. Hättest du vor zehn Jahren also 1.000 Dollar in SMCI investiert, würden dir jetzt 80 Aktien gehören, die aktuell 68.910 Dollar wert sind. Hier wäre also ein Kursplus von rund 6.790 Prozent drin gewesen.

Marktkapitalisierung: 44,65 Milliarden Dollar

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.