10 Minuten bis zum Meeting: 5 Google-Doodle-Games, die deine Wartezeit verkürzen

Und da ploppt sie auf: Die Meldung, dass das Meeting in zehn Minuten losgeht. Während dieser Zeit lässt sich selten eine Aufgabe abschließen und auch, ein neues To-do anzufangen, ist sinnlos, wird es doch gleich wieder unterbrochen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder aufstehen, vom Tisch wegtreten, eine Runde durch das Büro laufen, einen Kaffee trinken, nochmal auf die Toilette, dies, das. Oder aber zocken. Ja, richtig gelesen! Warum nicht einfach etwas spielen? Das entspannt die Gedanken, im Zweifel kann so auch die Aufregung – insofern das kommende Meeting aufregend wird – etwas gedämpft werden.

Mit Pac Man die Meeting-Wartezeit verkürzen

Spiele haben einen guten Einfluss auf das Wohlbefinden, das hat schon die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkannt und spricht von „Nahrung für die Seele“. Ob nun Mau-Mau in der Teeküche oder eine Tischtennis-Partie im Foyer. Die einfachste Option: Eine nettes Google-Doodle-Game am Rechner. Die Startseite der Suchmaschine öffnet regelmäßig mit kleinen interaktiven Spielen, die sogar Suchtpotential haben und bisweilen mehr als zehn Minuten verschlingen können, wenn denn Zeit ist. Ein Klassiker, der immer wieder den Weg auf die Bildschirme schafft, ist dabei Pac Man, das Arcade-Game aus den 80ern.

Bei dem Spieleklassiker kommt einiges zusammen, wie beispielsweise Reaktions- und Kombinationsfähigkeit. Wie lassen sich die herumliegenden Früchte schnellstmöglich auffressen, ohne in die herumschwirrenden Gespenster zu rennen? Wer Pac Man spielt, hat ganz sicher keine anderen Gedanken zu verarbeiten. Die perfekte kleine Pause mit hohem Entertainment-Faktor also! Google archiviert an dieser Stelle alle Doodles, woraus wir euch einige Games kuratiert haben, die euch die zehn Minuten bis zum Meeting oder auch bis zum Feierabend versüßen. Denn wie heißt es doch so schön: „Freitag ab eins macht jeder seins!“

