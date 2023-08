18-rädriges ATV aus Finnland hinterlässt keine Spuren auf dem Boden

Mit innovativen Ideen und nachhaltigen Lösungen beeindruckt das finnische Unternehmen 18 Wheels. Aktuell in der Entwicklung befindet sich ein Geländefahrzeug der besonderen Art – ein All Terrain Vehicle (ATV) mit 18 Rädern.

Anzeige Anzeige

Die Besonderheit: Jedes Rad verfügt über einen eigenen Elektromotor. Dank der einzigartigen Federung kann das Fahrzeug Hindernisse von bis zu 200 Millimetern Höhe überwinden, ohne dass dafür abgebremst werden muss.

Damit aber nicht genug: Das Konzept des 18-rädrigen ATV ist auch ökologisch wertvoll, da es keine Spuren in der Umwelt hinterlässt. Ein erstes Video des Prototyps, das das Unternehmen auf Youtube geteilt hat, zeigt das kuriose Fahrzeug in Aktion:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Vorserienmodell bereits in Arbeit

18 Wheels lässt keinen Zweifel daran, dass die Entwicklung des innovativen ATV mit Hochdruck vorangetrieben wird. Ein Vorserienmodell ist bereits in Arbeit. Im Gegensatz zu dem in dem Video gezeigten Prototyp wird das Vorserienmodell jedoch nicht über die gleiche Federung verfügen, stattdessen hat das neue Modell eine verbesserte Federung erhalten, die sich im Gelände noch besser schlagen soll.

Diese Innovation hat sich das Unternehmen auch patentieren lassen, was das Interesse an dem ATV weiter steigert. Aktuell befindet sich das Vorserienmodell in einer intensiven Testphase.

Anzeige Anzeige

18 Wheels geht davon aus, dass es nach erfolgreicher Testphase und Optimierung am Ende dieses Sommers in die Massenproduktion gehen kann.

Umweltfreundlich und recycelbar

Eine der herausragenden Eigenschaften des 18-rädrigen ATV ist seine Umweltfreundlichkeit. Nicht nur, dass das Fahrzeug aufgrund der besonderen Gewichtsverteilung auf alle 18 Räder den Boden, auf dem es fährt, nicht beschädigt, es soll auch aus komplett recycelbaren Materialien gefertigt werden.

Anzeige Anzeige

Ein weiteres Highlight: Das Unternehmen plant verschiedene Module, mit denen das Fahrzeug individualisiert werden kann. Damit wird es flexibel einsetzbar für viele verschiedene Geländetypen und auch bei unterschiedlichen Temperaturen.

Wer genau die Zielgruppe für dieses außergewöhnliche Fahrzeug sein wird, ist noch unklar. Fest steht jedoch: Das 18-rädrige ATV aus Finnland ist ein interessantes Fahrzeug, das sowohl durch technische Raffinesse als auch durch seine umweltfreundlichen Eigenschaften besticht.

Mehr zu diesem Thema