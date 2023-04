Boom bei E-Autos: Schon fast jedes fünfte verkaufte Auto weltweit ist ein Stromer

China dominiert den weltweiten Markt für Elektroautos. Dort finden sich über die Hälfte aller 26 Millionen Stromer, die derzeit schon auf den Straßen unterwegs sind.

10 Millionen verkaufte E-Autos weltweit

Und es werden immer mehr, wie Zahlen der International Energy Agency (IEA) zeigen. Demnach sind allein im vergangenen Jahr rund um den Globus mehr als zehn Millionen Elektroautos verkauft worden, wie CNBC schreibt.

Im Vergleich zu 2021 ist damit beim Absatz ein Plus von 55 Prozent zu verbuchen. Die IEA bezieht in ihre Rechnung allerdings nicht nur reine Stromer ein, sondern neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch Plug-in-Hybride.

Für 2023 rechnet die IEA mit weiter stark steigenden Verkäufen in dem boomenden Autosegment. Den Prognosen zufolge sollen am Ende dieses Jahres knapp 14 Millionen verkaufte E-Autos zu Buche stehen.

Jedes fünfte verkaufte Auto ist elektrisch

Das bedeutet einen Anteil von 18 Prozent am gesamten Automarkt, der sich damit seit 2020 (vier Prozent) fast verfünffacht hat. Heißt auch: Beinahe jedes fünfte verkaufte Auto weltweit ist ein Elektroauto.

Schreitet die Entwicklung weiter so rasant voran, könnten 2030 mindestens fünf Millionen Barrel Öl eingespart werden, wie IEA-Direktor Fatih Birol sagt. Schließlich seien Elektroautos nur die erste Welle. Ein ähnlicher Boom bei E-Bussen und E-Trucks werde folgen.

Europa: 15 Prozent Absatzplus bei E-Autos

In Europa, nach China der zweitgrößte Absatzmarkt für Elektroautos, sind die Stromer-Verkäufe 2022 um über 15 Prozent gestiegen. Hier beträgt deren Marktanteil schon über 20 Prozent.

In den USA, wo die Verkäufe zuletzt etwas hinter denen in China und Europa zurückgeblieben waren, stieg der E-Auto-Absatz sogar um 55 Prozent. In den meisten anderen Teilen der Welt sind die E-Auto-Verkäufe dagegen kaum nennenswert.

Vielversprechende Anzeichen für einen potenziellen E-Auto-Boom sieht die IEA immerhin in Südostasien. So konnten die Verkäufe von Elektroautos in Indien, Thailand and Indonesien gegenüber 2021 mehr als verdreifacht werden – auf 80.000 insgesamt.

Indien investiert in E-Mobilität

Insbesondere in Indien, mittlerweile das bevölkerungsreichste Land der Erde, wird derweil der Bau von Elektroautos und entsprechenden Komponenten mit viel Geld gefördert.

Die indische Regierung hat ein umgerechnet 3,2 Milliarden US-Dollar schweres Förderprogramm für die E-Auto-Industrie aufgelegt. Insgesamt wurden 8,3 Milliarden Dollar investiert.

Aus für Tuk-Tuks mit Verbrennermotor ab 2026

Ziel ist es, dass bis 2030 ein Drittel aller neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch sein soll. Bis 2027 sollen mindestens 100.000 Ladesäulen errichtet werden. Die beliebten Tuk-Tuks dürfen schon ab 2026 nur noch mit Elektroantrieben unterwegs sein. Möglich, dass von Indien aus ein neuer E-Auto-Boom ausgelöst wird.

