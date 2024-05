1997? Die ersten Emojis wurden vor der Einführung des Internets erstellt

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Emojis sind aus der digitalen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Doch Smiley und Co. gab es bereits vor der Einführung des Internets, wie wir es kennen – wenn wir die Begründung des World Wide Web durch Tim Berners-Lee im Jahr 1989 als dessen Geburtsdatum festlegen.

Anzeige Anzeige

Smileys sind Jahrhunderte alt

Kleine Bilder als Ergänzung schriftlicher Kommunikation gibt es aber natürlich schon lange. Handschriftliche Smileys tauchten bereits vor Jahrhunderten auf. Im 19. Jahrhundert erstellten Drucker mit Sonderzeichen wie Punkten, Strichen und Klammern als sogenannte Setzerscherze fröhliche oder traurige Gesichter.

Der Videospielentwickler Matt Sephton hat sich in einem Blogbeitrag zunächst der Frühgeschichte der heutigen Emojis in den 1980er-Jahren angenommen.

Anzeige Anzeige

Emojis in Electric Organizers der frühen 90er-Jahre

Matt Sephton begann seine Suche in den 1990er-Jahren und arbeitete sich dann zurück in die 80er-Jahre. Er fand auf dem Electric Organizer Sharp PI-4000 von 1994 ein Set von Emojis, die den heute verwendeten verblüffend ähnlich waren. Das überraschte den Blogger, da er die Etablierung der Emojis in ihrer heutigen Form auf das Jahr 1997 datiert hatte.

Neugierig geworden, ging Sephton noch weiter zurück. So fand er Icons von Gesichtern auf dem japanischen Organizer PA-8500 von 1988, auf dem man sogar Spiele zocken konnte.

Anzeige Anzeige

1984 reichte ein Kandidat bei einem japanischen Wettbewerb für Schriftarten ein Design aus Emojis ein, die aus einzelnen Punkten zusammengesetzt und in einem Pixelraster organisiert sind.

Neben klassischen Smileys sind Icons für Gegenstände wie eine Brille oder ein Glas mit Strohhalm erkennbar. Sogar der berühmte Kackhaufen ist angedeutet.

Anzeige Anzeige

Ab wann kann man von Emojis sprechen?

Nachdem er noch Emojis von einem Auto oder einer Schlange auf japanischen Heimcomputern wie dem Sharp MZ-80K von 1979 entdeckte, beendete Matt Sephtons seine Entdeckungsreise im Jahr 1959. Er präsentiert ein Set von Typen, das japanische Zeitungen verwendeten.

Neben abstrakten Zeichen entdeckte der Blogger in dem japanischen Zeitungsset ein Zeichen, das deutlich als Emoji eines Baseballs erkennbar ist. Es ist heute noch in Gebrauch.

Wie man in der Geschichte gesehen hat, ist Japan besonders affin für Zeichenkommunikation. Die japanische Schrift ist schließlich auch heute noch deutlich ikonografischer geprägt als unser abstraktes lateinisches Schriftsystem.

Anzeige Anzeige

Sephton lässt es die Leser:innen entscheiden, auf welche Zeit man das Geburtsdatum des im heutigen Verständnis legt. Denn ab wann man von einem Emoji sprechen kann, bleibt Definitionssache.

Mehr zu diesem Thema