Datenkraken 2023: Big-Brother-Awards für DHL, Bundesfinanzministerium und mehr

Den Big-Brother-Award kriegt das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner (FDP) für das seit 1. Januar 2023 geltende Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG). Das eigentliche Ziel war mehr Steuergerechtigkeit, im Fokus stehen gewerbliche Portale wie Uber und Airbnb. Laudator Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Science, sieht in dem Gesetz eine unnötige Erlaubnis für die Plattformen zur Vorratsdatenspeicherung und der Verarbeitung selbiger Daten.