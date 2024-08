Nach 24 Jahren: Esa-Satelliten steuern auf ein feuriges Ende zu

Die Cluster-Mission der ESA wurde im Jahr 2000 gestartet, um mit insgesamt vier Satelliten das Magnetfeld der Erde und ihre Interaktion mit dem Sonnenwind zu untersuchen. Nach rund 24 Jahren ist die Mission nun beendet, weshalb der Erste der vier Satelliten am 8. September im Orbit verbrennen soll.

Die ESA hat den Satelliten namens Salsa bereits auf die entsprechende Umlaufbahn umgelenkt. Wenn es so weit ist, soll er über dem Südpazifik in die Erdatmosphäre eintreten und sein Ende finden, schreibt die Weltraumagentur in einem Artikel.

Ursprünglich sollte die Mission nur zwei Jahre dauern. Aufgrund des großen Erfolgs wurde sie allerdings bis vor kurzem fortgesetzt.

Das Weltraumwetter besser verstehen

Durch die Cluster-Mission verstehen die Forscher nun die Schutzfunktion der Erdmagnetosphäre besser. Vor allem konnten sie herausfinden, wie sie die Erde vor den schädlichen Auswirkungen des Sonnenwindes schützen kann.

Durch die Daten der vier Satelliten könnten ESA-Forscher Modelle entwickeln, die Sonnenstürme und ihre potenziellen Auswirkungen vorhersagen können. In den meisten Fällen sorgen diese Sonnenstürme lediglich dafür, dass wir die Polarlichter sehen können. Bei schweren Stürmen können sie allerdings auch Auswirkungen auf Stromnetze oder die Satellitenkommunikation haben.

Kontrollierter Wiedereintritt des Satelliten

Der Satellit Salsa soll kontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten. So möchte die ESA sicherstellen, dass er vollständig verglüht und über dem Ozean eintritt, falls er doch nicht komplett verglühen sollte.

Laut der ESA ist das ein innovativer Ansatz und ein sogenanntes „Zero-Debris-Finale”. Die restlichen drei Satelliten der Cluster-Mission sollen in den kommenden Jahren ebenfalls gezielt zum Wiedereintritt gebracht werden.

Die Umlaufbahn des zweiten Satelliten soll im August angepasst werden, wodurch er im November 2025 eintreten wird. Die Umlaufbahn der restlichen beiden Satelliten wird im November 2024 angepasst, wodurch sie im August 2026 eintreten sollen.

Die nächste Mission zur Erforschung des Erdmagnetfeldes der ESA soll bereits 2025 starten und findet in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften statt. Sie wird auf den Ergebnissen der Cluster-Mission aufbauen.

