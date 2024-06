25 Jahre Ebay: Das waren die verrücktesten Auktionen

Die Auktionsplattform Ebay feiert ihr 25. Jubiläum. Teil der Erfolgsgeschichte waren viele Versteigerungen: private Sammlerstücke, Raritäten oder auch alte Technik. Eine weitere wichtige Komponente sind die skurrilen Auktionen.

Es gibt so gut wie nichts, was nicht schon auf Ebay verkauft wurde

Menschen haben schon so gut wie alles versucht, auf Ebay zu verkaufen. Riesige Jachten, Treffen mit Prominenten und vieles mehr. Gerne wird die Plattform auch für Auktionen genutzt, deren Gewinn an einen guten Zweck geht. So versteigerten schon viele Vereine und Promis signierte Stücke. Dennoch sind das nicht die wildesten Auktionen in 25 Jahren Ebay.

Wir haben die skurrilsten Versteigerungen zusammengestellt. Mit dabei ist ein ganz gewöhnlicher Toast, der wegen einer Besonderheit über 10.000 Dollar wert war, und ein Mann, der in seinem Frust sein ganzes Leben verkauft hat.

