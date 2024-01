26 Milliarden Datensätze im Netz: Sicherheitsforscher entdecken bislang größtes Sicherheitsleck

Das Datenleck wird von den Forschenden als „Mother of all Breaches“ (kurz: MOAB) bezeichnet und wurde vom Cybersecurity-Forscher und Inhaber von Security Discovery, Bob Dyachenko, zusammen mit dem Team von Cybernews.com, entdeckt. Wie Cybernews berichtet, ist noch nicht klar, wer genau für das Datenleck gigantischen Ausmaßes verantwortlich ist.

Anzeige Anzeige

Die „Mutter aller Sicherheitslücken“ setzt sich aus 26 Milliarden Datensätzen Tausender Datenlecks, Sicherheitslücken und privat verkauften Datenbanken zusammen und soll auf einem öffentlich zugänglichen Server entdeckt worden sein.

Sicherheitsleck liefert diverse Angriffsmöglichkeiten

Obwohl das Team über 26 Milliarden Datensätze in 3.800 Ordnern identifiziert hat, sind Duplikate sehr wahrscheinlich. Die durchgesickerten Daten enthalten dabei weitaus mehr Informationen als die altbekannten Anmeldedaten.

Anzeige Anzeige

So handelt es sich bei dem Großteil der offengelegten Daten um sensible Informationen, die besonders wertvoll für böswillige Akteur:innen sind. Die neuen Datensätze in Milliardenhöhe weisen darauf hin, dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch noch nie zuvor gesehene Informationen in der MOAB enthalten sind.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die Eigentümer:innen der MOAB ein Interesse an der Speicherung großer Datenmengen haben und es sich deshalb um böswillige Akteur:innen handeln könnte, die mit dieser großen Datenmenge arbeiten.

Anzeige Anzeige

„Der Datensatz ist extrem gefährlich, da Bedrohungsakteure die gesammelten Daten für ein breites Spektrum von Angriffen nutzen könnten, darunter Identitätsdiebstahl, ausgeklügelte Phishing-Schemata, gezielte Cyberangriffe und unbefugter Zugriff auf persönliche und sensible Konten“, so die Forschenden.

Die Analyse hat ergeben, dass die MOAB Daten unzähliger Unternehmen beinhaltet: Auf dem – in diesem Fall unerwünschten – ersten Rang steht die chinesische Instant-Messaging-App Tencent QQ mit 1,4 Milliarden Datensätzen.

Anzeige Anzeige

Es soll jedoch auch Hunderte Millionen Datensätze von Weibo (504 Millionen), MySpace (360 Millionen), Twitter (281 Millionen), Deezer (258 Millionen), LinkedIn (251 Millionen), AdultFriendFinder (220 Millionen), Adobe (153 Millionen), Canva (143 Millionen), VK (101 Millionen), Daily Motion (86 Millionen), Dropbox (69 Millionen), Telegram (41 Millionen) und vielen anderen Unternehmen und Organisationen geben.

Zudem sollen Regierungsorganisationen in den USA, Brasilien, Deutschland, den Philippinen, der Türkei und anderen Ländern betroffen sein.

Cyber-Hygiene pflegen: Schluss mit Mehrfachverwendung von Passwörtern

Die Wiederverwendung alter Passwörter oder Benutzernamen kann es Angreifenden vereinfachen, auf sensible Daten zuzugreifen. „Wenn Nutzer für ihr Netflix-Konto die gleichen Passwörter verwenden wie für ihr Gmail-Konto, können Angreifer dies nutzen, um auf andere, sensiblere Konten auszuweichen. Abgesehen davon können Nutzer, deren Daten in das supermassive MOAB aufgenommen wurden, Opfer von Spear-Phishing-Angriffen werden oder ein hohes Maß an Spam-E-Mails erhalten“, so die Forschenden.

Anzeige Anzeige

Cybernews bietet einen Data Leak Checker an, über den Nutzer:innen anhand ihrer E-Mail-Adresse ermitteln können, ob und wenn ja, von welchen Leaks sie betroffen sind. Hier wurde der Datensatz der MOAB ergänzt.

Nutzer:innen wird empfohlen, auf ihre Cyber-Hygiene zu achten, was bedeutet: Jeder sollte starke und schwer zu erratende Passwörter wählen, für alle wichtigen Konten die Mehrfaktor-Authentifizierung aktivieren, auf Passwort-Duplikate achten und einen neuen Schutz für Konten errichten, die dieselben Passwörter verwenden.

Außerdem sollte man nach wie vor ein Auge auf Phishing- und Spear-Phishing-Versuche haben.

Mehr zu diesem Thema Tencent Leak Twitter