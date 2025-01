3 neue Features für Apples Bildschirmaufnahmen entdeckt – das sollen sie verbessern

Apple bietet bereits einige praktische Optionen für Bildschirmaufnahmen an. Laut 9 to 5 Mac wird Apple diese Optionen um neue Features wie Stereo-Tonaufnahmen ergänzen. Außerdem werden Aufnahmen in HDR möglich sein und ein Live-Camera-Overlay kommen.

Die neuen Features im Detail

Aktuell könnt ihr Bildschirmaufnahmen über das Kontrollzentrum von iOS starten. Dort gibt es einen Knopf, der die Funktion startet. Am Ende drückt ihr die Bildschirmaufnahmetaste und beendet eure Aufnahme – oder schickt sie an bestimmte Apps weiter. Dabei kann nicht nur der Inhalt des Displays, sondern auch der Ton aufgezeichnet werden.

Laut 9 to 5 Mac könnt ihr bald auf eine bessere HDR-Funktion für Bilder zugreifen. Das heißt, dass eure Aufnahmen qualitativ hochwertiger werden sollen, als sie es bisher in SDR sind. Das Gleiche gilt auch für den aufgenommenen Ton. Hier wird bisher nur eine Monospur aufgezeichnet. Zukünftig soll es demnach möglich sein, die gesamte Umgebung in Stereo aufzunehmen – durch den Einsatz zweier iPhone-Mikrofonen.

Die größte Änderung wird den Angaben zufolge ein sogenanntes Live-Camera-Overlay sein. Das bedeutet, dass ihr euch selbst über die Selfie-Kamera filmen könnt, während ihr das iPhone benutzt und den Bildschirm ebenfalls aufzeichnet. Dabei nutzt das Feature 9 to 5 Mac zufolge die Bild-in-Bild-UI, die man aus dem SharePlay-Screen-Sharing kennt.

Genaues Datum noch nicht bekannt gegeben

Heise zufolge steht noch kein Datum fest, wann diese Features ausgerollt werden. Bisherigen Informationen zufolge sollen sie aber nicht beim kommenden Update auf iOS 18.3 enthalten sein. Die neuen Features sollen bei Erscheinen nicht nur für iPhones, sondern auch iPads verfügbar sein. Aber auch hier fehlt ein genaues Datum.

