Wie KI langfristig unsere Entscheidungen beeinflusst

Neben dem Hype gibt es auch immer wieder kritische Stimmen, die vor KI warnen. Neben weniger seriösen Beiträgen, die nicht weniger als den Untergang der Menschheit befürchten, gibt es auch deutlich differenziertere Warnungen, zum Beispiel aus der Wissenschaft. Eine davon kommt nun von einem amerikanischen Psychologen.

Anzeige Anzeige

Joe Árvai ist Professor für Psychologie am USC Dornsife College und Leiter des Wrigley Institute for Environment and Sustainability und beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem damit, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und genau hier sieht er auch ein großes Problem von künstlicher Intelligenz, wie er in einem Blogbeitrag bei The Conversation ausführt.

Um zu verstehen, worum es ihm geht, muss man einen kurzen Blick darauf werfen, wie einige KI-Modelle schon heute eingesetzt werden. Ein gutes Beispiel ist die App Arc Search von The Browser Company, den Entwicklern des Arc-Browsers. Die iPhone-App bietet eine Funktion, bei der sie das Browsen für einen übernimmt. Heißt, man benötigt zum Beispiel ein Rezept für einen Pizzateig, dann gibt man dies einfach in die App ein. Diese durchsucht nun mehrere Websites für einen, vergleicht verschiedene Rezepte, wählt eines aus und erstellt am Ende ein kleine Website, auf der das Rezept, die Zutaten und die Zubereitung aufgelistet sind.

Anzeige Anzeige

Menschheit verliert Entscheidungsfähigkeit

Was auf der einen Seite einfach eine Arbeitserleichterung ist, bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass einem gleich mehrere Entscheidungen abgenommen werden. Die KI entscheidet, welche Seiten sie besucht, die KI entscheidet, welches Rezept am Ende ausgewählt wird. Bei einem Pizzateig mag das keine großen Konsequenzen haben, aber denkt man das weiter, hat KI laut Árvai auf Dauer durchaus einen Einfluss auf unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen.

KI sei nämlich eine Blackbox und ein Großteil ihres „Denkens“ für die Anwender:innen gar nicht ersichtlich. Wenn KI-Modelle in naher Zukunft immer mehr und wichtigere Entscheidungen übernehmen, würden Menschen dadurch auf Dauer selbst diese Fähigkeit verlieren.

Anzeige Anzeige

In seinem Blogbeitrag führt Joe Árvai auch die drei Schritte aus, die für eine durchdachte Entscheidung nötig sind, und erklärt, wieso seiner Meinung nach KI Entscheidungen aufgrund von Algorithmen trifft, die selbst wiederum auf voreingenommenen Entscheidungen von Menschen beruhen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz