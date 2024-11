Fast 30 Jahre später: Gamer entdeckt neuen Cheatcode für Spieleklassiker

Ein Amateurprogrammierer hat einen völlig neuen Cheat-Code für Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest gefunden. Das Spiel ist ein alter Jump’n’Run-Klassiker für die „Super Nintendo“- Konsole und wurde am 20. November 1995 veröffentlicht. Mit der mehrschrittigen Tastenkombination kann der Spieler jederzeit aus jeder Ebene zurück in die Oberwelt springen – auch wenn das Level noch nicht abgeschlossen ist.

So funktioniert der neu entdeckte Cheat-Code

Der Cheat besteht aus einer Reihe von Tastenkombinationen. Ihr müsst dafür ein Level betreten und dann pausieren. Jetzt drückt ihr folgende Tasten: Rechts+Y, Links+A, Oben+B, und Unten+X. Damit landet ihr wieder in der Oberwelt-Karte. Der Amateurprogrammierer Alex Corley (Pseudonym H4v0c231) soll den Trick als Erster entdeckt haben. Zumindest hat er diese Details am 04. November auf dem Discord-Server DKC Atlas mit anderen geteilt. Eine Handvoll anderer Gleichgesinnter behauptete laut dem Magazin Polygon, ebenfalls über diesen Cheat Bescheid zu wissen. Wer schlussendlich recht hat, bleibt offen. Wie der Cheat im Spiel aussieht, seht ihr in diesem Video:

Glücklicher Zufall: So hat Corley den Cheat-Code entdeckt

In einem Interview mit dem Magazin Polygon schrieb Alex Corley per E-Mail: „Ich habe mich beiläufig durch den Code gescrollt […], als ich Code sah, der im Wesentlichen nichts anderes tat, als eine Schleife zu bilden und CPU-Zeit zu verschwenden.“ Das sei ungewöhnlich, da der restliche Code laut Corley größtenteils extrem optimiert ist.

Corley stellte fest, dass der seltsame Code-Abschnitt mit einem Soundeffekt verknüpft war, der im geheimen Cheat-Menü von Donkey Kong Country 2 zum Einsatz kommt, wenn Gamer erfolgreich Cheatkombinationen einsetzten. Corley entdeckte dann weitere Daten und entschlüsselte stückweise die dahinter versteckte Tastenkombination. Die Besonderheit: Der Cheat funktioniert nicht über das bekannte Cheat-Menü, sondern nur, wenn der Spieler Pause drückt.

Doch warum existiert dieser Code im Spiel, wenn er nur explizit außerhalb des Cheat-Menüs funktioniert? Corley und seine Romhacker-Kollegen vermuten, dass es sich um eine übrig gebliebene Abkürzung der damaligen Software-Entwickler handelt, die diesen Weg zum Testen ihres Spiels benutzten und am Ende nicht mehr entfernten.

Übrigens: Auch im ähnlich alten Shooter Doom wurde im September diesen Jahres ein neuer Cheatcode gefunden, der die Wände durchsichtig erscheinen lässt. Wie die Kombination funktioniert, lest ihr in diesem Artikel.

