34 Jahre altes Spiel erscheint erneut für Game Boy und NES: Das steckt dahinter

Das Unternehmen Retrobit hat angekündigt, dass das Platform-Adventure Rod Land nach 34 Jahren erneut für NES und Game Boy erscheinen wird. In einem Post auf X verraten sie, dass es sich dabei um einen Re-Release mit neuen Modulen für die beiden Gaming-Plattformen handelt. Diese sollen neben dem nostalgischen Wert auch noch einen Sammlerwert mit sich bringen.

Was ist Rod Land?

Ursprünglich erschien Rod Land als Arcade-Game 1990 in Japan. Allerdings gab es wenig später einige Portierungen – beispielsweise auf den Nintendo Game Boy. Heutzutage gibt es das Retro-Game durch die Arcade-Archives-Reihe auch in Europa auf der Playstation 4 und der Nintendo Switch.

In Rod Land übernehmt ihr die Rolle von zwei Feen namens Tam und Rit, deren Heimatdorf von dunkler Magie eingehüllt wurde. Sämtliche Tiere haben sich in Monster verwandelt und die Mutter der beiden entführt. Eure Aufgabe ist es, den Turm des finsteren Magiers Maboot zu erreichen, die Mutter zu retten und das Feendorf wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Warum das Retro-Game nun noch einmal veröffentlicht wird

Hinter dem Re-Release von Rod Land steckt das Unternehmen Retrobit. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Konsolen auch heute noch bespielbar zu halten. Dafür bieten sie etwa Ersatzteile, Kabel und Controller an. Zu den Bemühungen zählt nun auch Rod Land, das im Oktober 2024 erscheinen wird.

Schon jetzt kann das Spiel für NES und Game Boy vorbestellt werden. Die Module sind dabei nicht nur zum Spielen gedacht. Sie bestehen aus glitzerndem Material und haben im Fall der NES-Version sogar einen eigenen Ständer, um sie in eurer Sammlung präsentieren zu können. Zudem bekommt ihr bei beiden Versionen eine magnetische und nummerierte Cartridge-Box. Die Sammlerausgabe für den NES schlägt mit knapp 65 Euro zu Buche. Für die Game-Boy-Version von Rod Land werden rund 50 Euro aufgerufen.

