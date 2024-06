Fortnite und das Pay-to-win-Dilemma: Kostenpflichtige Fahrzeuge im Kreuzfeuer

In Fortnite können Spieler Gegenstände für echtes Geld kaufen. Diese sollen jedoch rein kosmetischer Natur sein und keinen Vorteil im Spiel bieten. Einige kostenpflichtige Fahrzeuge scheinen jedoch besser zu sein als die kostenlosen, die alle Spieler haben oder ohne Einsatz von Echtgeld erspielen können.

Anzeige Anzeige

Der Grund dafür ist, dass die kostenlosen Fahrzeuge oft eine deutlich größere Windschutzscheibe haben als die kostenpflichtigen. Daher ist es einfacher, Spieler in kostenlosen Fahrzeugen zu treffen – je mehr Glas, desto sichtbarer der Gegner.

Auch auf dem Beifahrersitz sind Spieler in bezahlten Fahrzeugen oft sicherer, wie der Content Creator Nickeh30 auf Tiktok zeigt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Epic ist sich des Problems bewusst

Es ist zu erwähnen, dass dies nicht auf alle Fahrzeuge zutrifft und es auch kostenlose Fahrzeuge mit einer relativ kleinen Windschutzscheibe gibt. Viele Fans und Zuschauer sind jedoch der Meinung, dass es sich um Pay-to-win handelt.

Auch Epic Games scheint dieser Meinung zu sein. In einem kurzen Statement für Kotaku sagt der Entwickler, dass er sich des Problems bewusst ist und eine Lösung für einen kommenden Build geplant habe.

Anzeige Anzeige

Bis dahin müssen Spieler sich wohl damit abfinden, dass sie in kostenlosen Fahrzeugen oft schlechter geschützt sind als ihre zahlenden Mitspieler.

Kommt Fortnite zurück auf das iPhone?

Während Spieler sich auf mögliches Pay-to-win bei den Fahrzeugen konzentrieren, könnte Fortnite bald wieder auf das iPhone zurückkehren, zumindest in der EU. Grund dafür ist der Digital Markets Act, laut dem Apple auch Stores von Drittanbietern auf dem iPhone zulassen muss.

Anzeige Anzeige

Fortnite-Entwickler Epic Games hat angekündigt, an einer eigenen Plattform zum Spiele-Download in Europa zu arbeiten. Grund für den Rauswurf von Fortnite aus Apples App Store war, dass Epic Games die Abgabe von 30 Prozent aller Transaktionen an Apple umgehen wollte. Mit einem eigenen Store könnte Epic dies effektiv erreichen.

Diese Konsolen und Spiele sind ein Vermögen wert:

11 Bilder ansehen Diese alten Konsolen und Retro-Games sind heute viel Geld wert Quelle: robtek / shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review iPhone