Von Micky Maus zu Fortnite: Disney und Epic schmieden milliardenschwere Allianz

Disney scheint bereit zu sein, einen Schritt in die Gaming-Branche zu machen. Mit einer Investition von 1,5 Milliarden Dollar in Epic Games hat sich die Walt Disney Company eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen gesichert.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das Disney-Universum, einschließlich beliebter Marken wie Pixar, Marvel, Star Wars und Avatar, in die Welt von Fortnite zu integrieren. In den kommenden Jahren können Nutzer also eine reiche Auswahl an Charakteren und Geschichten aus diesen Universen in Fortnite erwarten.

Bob Iger, der CEO der Walt Disney Company, betonte in einer Pressemitteilung, dass dieser Schritt Disneys bisher größten Einstieg in die Welt der Spiele darstellt und erhebliche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion bietet.

Nicht die erste Zusammenarbeit

Die genauen Details der Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic Games und die spezifischen Projekte, die in Fortnite realisiert werden sollen, stehen derzeit noch aus. Jedoch arbeiten die Unternehmen schon seit einiger Zeit im Rahmen verschiedener Kooperationen zusammen.

Charaktere aus den Universen von Marvel, Star Wars und anderen Disney-Marken sind häufig Teil besonderer Events im Spiel. Ein Beispiel für solch eine Kooperation ist der Marvel Nexus War mit Galactus – ein Event, das 15,3 Millionen Spieler gleichzeitig anzog.

Wird es komplett neue Spiele in Fortnite geben?

Die Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic Games könnte etwa die Entwicklung komplett neuer Spiele innerhalb von Fortnite hervorbringen, die auf den Disney-Marken basieren.

Bereits Lego Fortnite und Rocket Racing haben gezeigt, wie so eine Integration aussehen könnte. Diese Spiele sind eigenständige Erfahrungen, die direkt innerhalb von Fortnite gestartet und gespielt werden können.

Was genau aus dieser Zusammenarbeit hervorgeht, werden die nächsten Jahre zeigen.

