Disney Plus jetzt mit neuen Abos: Das musst du wissen

Disney Plus wird für Neukunden teurer. (Foto: Ivan Marc/Shutterstock)

Disney Plus scheint sich ein Beispiel an Netflix zu nehmen, wenn es um die Preisstruktur geht. Ab heute treten die neuen Abostufen und die Preiserhöhung für das Premium-Abo in Kraft.

Das Premium-Abo schlägt nun mit 11,99 Euro pro Monat zu Buche statt 8,99 Euro. Als Ausgleich hat der Streamingdienst allerdings zwei neue Stufen eingeführt. In der günstigsten Stufe, die 5,99 Euro im Monat kostet, können Nutzer den Streamingdienst mit Werbeeinblendungen genießen. Die mittlere Stufe, nun Disney Plus Standard genannt und für 8,99 Euro im Monat erhältlich, bietet den Dienst hingegen ohne Werbung an.

Höchste Qualität nur mit Premium

Wer sich für gestochen scharfe Bilder in 4K-Auflösung und HDR-Qualität interessiert, muss sich für das kostspieligste Disney-Plus-Premium-Abo entscheiden, da die anderen beiden Abonnements lediglich eine Auflösung von maximal 1080p bieten.

Die beiden werbefreien Varianten sind auch im Jahresabo erhältlich, das in der Standard-Version 89,90 Euro und in der Premium-Version 199,90 Euro kostet. Somit zahlt man effektiv nur für zehn Monate, obwohl das Abo eine Laufzeit von einem ganzen Jahr hat.

Ganz ohne Werbung kommen allerdings auch die beiden teureren Abomodelle nicht aus. Disney gibt an, dass Werbeinhalte wie Clips und Trailer zu auf Disney Plus verfügbaren Inhalten oder zu anderen Disney-Produkten gezeigt werden können. Auch in Live-Inhalten können traditionelle Werbepausen und andere Werbeformate enthalten sein.

Bestandskunden im Vorteil

Die neuen Preise treten allerdings nur für neue Abonnements in Kraft, die ab dem 1. November 2023 abgeschlossen werden. Nutzer, die bereits ein Disney-Plus-Abo haben, können den Dienst weiterhin zum gewohnten Preis nutzen, solange sie keine Änderungen an ihrem laufenden Abo vornehmen.

Dies stellt eine Art Bestandsschutz für die aktuellen Abonnenten dar, die somit von den Preiserhöhungen unberührt bleiben, solange sie ihr Abonnement nicht ändern oder kündigen.

