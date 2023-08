Disney Plus zieht Preise an und will Konto-Sharing beenden

User:innen von Disney Plus müssen bald tiefer in die Tasche greifen, sofern sie den Streamingdienst weiter nutzen wollen. Der Disney-CEO Bob Iger hat kürzlich in einem Webcast bekannt gegeben, dass sich der Abo-Preis in den USA von derzeit 10,99 Dollar auf 13,99 Dollar erhöhen wird.

Die Preiserhöhung soll ab dem 12. Oktober greifen. Zu den Preisen in anderen als dem amerikanischen Markt hat sich Iger bisher nicht geäußert.

Account-Sharing bei Disney Plus? Die Zeiten sind vorbei

Neben einer Preiserhöhung soll es noch eine zweite Änderung geben: Nach dem Vorbild von Netflix will jetzt auch Disney Plus gegen Film- und Serien-Fans vorgehen, die ihre Passwörter zum Beispiel mit Freunden teilen.

Ab dem kommenden Jahr soll es gezielte Maßnahmen gegen das unerlaubte Account-Sharing geben, die Iger aber nicht näher erläuterte. Möglich ist, dass es wie bei Netflix auch kostenpflichtige Zusatzkonten für haushaltsfremde Mitglieder geben wird. Netflix verlangt dafür 4,99 Euro pro Monat.

In jedem Fall ist klar, dass der CEO nach einer Strategie sucht, wie sich die jüngsten Verluste von insgesamt 512 Millionen Dollar im Streamingbereich eindämmen lassen. Bereits im Februar hatte Disney Plus ein Abonnenten-Minus von 2,4 Millionen im ersten Quartal gemeldet und Tausende Mitarbeiter entlassen. Bis zum Ende 2021 hatte der Streamingdienst 130 Millionen Kund:innen und war mit einem dicken Plus aus der Coronakrise hervorgegangen.

