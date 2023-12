Lego Fortnite erobert die Herzen der Spieler – aber wie geht es weiter?

Bei Lego Fortnite spielt ihr als Lego-Figur. (Screenshot: Epic Games / The Lego Group)

Vor ungefähr einer Woche startete in Fortnite ein neuer Modus: Lego Fortnite. Dieser unterscheidet sich grundlegend vom Hauptspiel, denn es ist kein typisches Battle-Royale-Format, sondern vielmehr ein Aufbau- und Crafting-Spiel, das stark an Minecraft erinnert, aber im Lego-Universum angesiedelt ist.

Um Lego Fortnite zu spielen, müssen sich die Spieler bei Fortnite einloggen und den spezifischen Modus auswählen. Dieser hat sich als äußerst beliebt erwiesen und erreichte mehr als 2,4 Millionen gleichzeitige Spieler.

Das sind mehr als in den Kernmodi „Battle Royale“ und „Zero Build“ zusammengenommen, wie Mein MMO berichtet. Trotz der Beliebtheit befürchten die Spieler, dass Lego Fortnite nur ein sogenannter Limited-Time-Modus sein könnte, der nach einer bestimmten Zeit wieder aus dem Spiel entfernt wird. Zu diesen Spekulationen haben sich die Entwickler jetzt geäußert.

Lego Fortnite ist ein eigenes Spiel in Fortnite

Über den offiziellen X‑Account von Fortnite gab das Entwicklerteam die Neuigkeit bekannt: Lego Fortnite ist nicht nur ein vorübergehender Limited-Time-Modus. Vielmehr sind Lego Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival drei eigenständige Spiele, die dauerhaft in der Welt von Fortnite existieren werden.

Zudem sei geplant, diese neuen Spiele regelmäßig mit Updates zu versorgen, die beispielsweise neue Inhalte und Bugfixes beinhalten.

Dieser Schritt folgt auf die Veröffentlichung des Unreal Editors for Fortnite in diesem Jahr. Diese spezielle Version der Unreal Engine ermöglicht es Entwicklern und Fans, innerhalb von Fortnite neue Maps, Spielmodi und sogar komplett neue Spiele zu kreieren.

Es könnte also sein, dass Lego Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival nur der Anfang eines wachsenden Ökosystems an Spielen innerhalb der Fortnite-Plattform sind.

Fortnite, Day Z und weitere Spiele erleben ein Comeback

Kurz vor der Einführung von Lego Fortnite sorgte das Spiel bereits für Aufsehen mit dem OG-Update, bei dem die ursprüngliche Karte der ersten Version wieder veröffentlicht wurde. Diese nostalgische Rückkehr begeisterte die Spielergemeinde, und es stürzten sich 6,2 Millionen Spieler ins Geschehen.

Das Wiederaufleben älterer Spiele ist derzeit ein Trend in der Gamingbranche, und Fortnite ist nicht das einzige Beispiel dafür. Auch Day Z, ursprünglich aus dem Jahr 2018, erreichte in diesem Jahr mit 69.000 gleichzeitig aktiven Spielern einen neuen Rekord.

Der Grund für diesen erneuten Anstieg an Popularität liegt auch bei Day Z in den kontinuierlichen Updates und der stetigen Weiterentwicklung durch die Entwickler, die neue Inhalte hinzufügen und das Spiel so für die Community attraktiv halten.

