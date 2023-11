DayZ, Fortnite und mehr: Warum Gamer gerade vermehrt alte Spiele spielen

Das Battle-Royale-Spiel Fortnite ist wieder on top: Mit dem OG-Update bricht das Spiel seinen alten Spieler:innenzahlrekord. Über 6,2 Millionen Menschen stürzten sich gleichzeitig auf die neue alte Karte, die nach dem Launch im Jahr 2017 nun wieder zurück ist. Mit seinem Comeback ist das sechs Jahre alte Spiel nicht allein. Auch das über zehn Jahre alte Survival-Spiel DayZ hatte Anfang November mehr Gamer:innen auf dem Server als je zuvor.

Das Phänomen ist genauso alt wie die Spiele selbst. Immer wieder treten tot geglaubte Computergames nach jahrelangem Dasein im Hintergrund wieder in den Fokus. Nur wie schaffen alte Spiele immer wieder ihr Comeback?

Ein langsamer Aufstieg

Wer einen Blick auf die Steam-Charts wirft, sieht, dass der Aufstieg von DayZ nicht gerade von gestern auf heute gekommen ist. Noch im Februar 2019 spielten knapp 9.000 Gamer:innen das Zombie-Survival-Spiel gleichzeitig. Daraufhin kletterten die Spieler:innenzahlen langsam, aber stetig nach oben, bis in diesem Jahr über 69.000 Leute gleichzeitig online waren – ein neuer Rekord.

Der Anfang von DayZ triefte nur so vor Hype. Denn das Spiel begann eigentlich als Mod für die Militärsimulation von Arma 2. Die Fan-Erweiterung half dem tschechischen Entwickler Bohemia Interactive, über 300.000 Kopien des Spiels zu verkaufen – Grund genug, den Schöpfer hinter dem Mod für eine DayZ-Standalone-Version einzustellen.

Nach dem Mod im Jahr 2012 folgte die Early-Access-Version von DayZ im Dezember 2013. Und zuerst sah es nach einem Erfolg aus: Über eine Million Mal wurde die Rohversion des Spiels im ersten Monat heruntergeladen. Für fast alle außer ein paar Hardcore-Fans war die Alpha jedoch eine pure Enttäuschung: Viele erwartete Features fehlten und Bugs gab es haufenweise. Und während das Zombie-Survival-Spiel sich mühselig von Alpha zu Beta kämpfte, ging die Zahl der aktiven Gamer:innen immer weiter zurück.

Drei Monate vor dem offiziellen Release von DayZ 1.0 im Dezember 2018 waren nur noch knapp 3.200 Menschen in Chernarus, dem Ort des Spiels, aktiv. Die Vollversion des Spiels brachte der Spieler:innenbasis einen kurzen Boost. Doch auch hier ging die Euphorie schnell zurück.

Seit dem Release hat Bohemia Interactive trotzdem immer weiter an dem Spiel gearbeitet: Mit Livonia ist beispielsweise eine neue Map dazugekommen. Auch Features legten die Entwickler:innen weiterhin nach: Mittlerweile kann man etwa Gemüse pflanzen und ernten. Im neuesten Update 1.23 haben die Entwickler:innen aus Tschechien den Himmel realistischer gestaltet.

Die Wolken sind beweglich und nun deutlicher zu erkennen. Auch der Übergang zwischen Tag und Nacht soll jetzt fließender sein. Zusätzlich ist mit der DMR eine Waffe zurückgekehrt, die zuletzt im Arma‑2-Mod von DayZ spielbar war. Die wachsende Zahl der Spieler:innen zeigt dem Studio eindeutig: Die Fans haben immer mehr Spaß an DayZ.

Ein bekanntes Muster

Dass ein Spiel auch teilweise Jahre nach seinem Release erfolgreich wird, ist in der Gaming-Branche nicht unüblich. Dota 2 (Release 2013), GTA 5 (ebenfalls 2013 erschienen) und Rainbow Six Siege (Release 2015) stehen alle nicht nur seit kurzer Zeit ganz oben in den Steam-Charts. Auch hier feilen die Entwickler:innen hinter den Spielen immer wieder am Gameplay.

Neue Features, besseres Balancing von Spielmechaniken und Bugfixes gibt es hier in regelmäßigen Abständen. Games as a Service (GaaS) nennt sich das Umsatzmodell, in dem besonders häufig Onlinespiele regelmäßig Updates bekommen, um so die Fangemeinschaft bei Laune zu halten.

Doch während einige Spiele durch frischen Content die Spieler:innenzahlen oben halten oder sogar nach Jahren in der Bedeutungslosigkeit wieder auftauchen, geht bei anderen Videospielen die Rechnung nicht auf. Das postapokalyptische Online-RPG Fallout 76 versucht seit seinem Release im Jahr 2018 trotz regelmäßiger Updates vergeblich, die Community zum Wachsen zu bringen.

Noch schlimmer hat es die (wenigen) Fans von Anthem getroffen. Während Publisher EA vor dem Release öffentlich über eine „zehnjährige Reise“ mit dem Spiel spekulierte, ist mittlerweile jede Arbeit an dem 2019 veröffentlichten Titel eingestellt. Neue Features wird es also nicht mehr geben. Übrig bleibt ein halb leeres Spiel.

Neue Spiele oft unfertig

Wer für Anthem 2019 die zum Release verlangten 70 Euro ausgegeben hat, ärgert sich heute sicherlich darüber. Auch das frisch erschienene Call of Duty: Modern Warfare III wird von Spieler:innen und Kritiker:innen gerade verrissen. Zu wenig Content, zu viele Probleme.

In den letzten Monaten sind immer wieder AAA-Spiele erschienen, die deutlich unfertig auf den Markt geworfen wurden. Häufig gilt die Devise, dass das Spiel nach dem Release erst wirklich fertiggestellt wird – mit Patches und Updates, die in den Monaten danach das Spielerlebnis verbessern oder überhaupt erst lohnenswert machen.

Auch darum dürften ältere Spiele gerade einen größeren Zulauf erleben: diese haben die etlichen Verbesserungen bereits hinter sich, laufen ordentlich und haben genügend Content.

Der Spielekauf wird immer mehr zu einem Risikoinvestment. Andersherum können Gamer:innen eine sehr lange Zeit Spaß an einem Spiel haben. Für viele sind die alten Spiele eine günstige Alternative zu den neuen unfertigen Flops, die erst später nach vielen Patches und Fixes spielbar werden. DayZ-Spieler:innen werden sich freuen, das Spiel vor zehn Jahren gekauft zu haben und es nun in ihrer Steam-Bibliothek wiederzuentdecken.

10 Spielmechaniken, auf die kaum ein Gamer Lust hat:

