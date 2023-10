EA FC 24: Dieser Bug treibt Spieler in den Wahnsinn

Jahr für Jahr greifen Fußballfans zum neuen Teil der Fifa-Reihe, die ab sofort EA FC heißt, um sich am Ende über Gameplay, Momentum und tiefgreifende Bugs in den verschiedenen Modi aufzuregen. Dennoch wird auch im darauf folgenden Jahr gezahlt, um sich die nächste Ausgabe zu sichern.

Nachdem EA Sports aus Lizenzgründen das Ende von Fifa bekannt gegeben hatte, wurde mit EA FC relativ schnell ein Nachfolger vorgestellt, der vom Prinzip her genau das gleiche Spiel darstellt wie sein Vorgänger. Alle beliebten Spielmodi blieben erhalten, was viele Gamer beruhigte.

Doch was auch blieb, sind nervtötende Bugs. Der neueste davon geht gerade im Netz viral. Ein Bug, der es einem Spieler ermöglicht, den Ball mithilfe eines Tricks direkt am Fuß zu halten und ungehindert ins Tor zu marschieren, verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Community. Gamer, die mit dem rechten Stick einen Trick bei einem Spieler, der mit dem Trickster-Spielstil ausgestattet ist, ausführen, wobei der Ball durch einen Fakeschuss zwischen Wade und hinterem Oberschenkel eingeklemmt wird, können von diesem Bug profitieren. Denn der Ball bleibt dann magisch am Fuß des Spielers haften, unantastbar für gegnerische Tacklings.

Noch keine Lösung gefunden

Der Trick funktioniert dabei nicht nur in Offline-Modi, sondern auch im Division-Rivals-Modus von Ultimate Team, dessen Ergebnisse das Spielerranking und die Belohnungen beeinflussen. Ultimate Team ist ein Online-Modus, bei dem Spieler auch immer wieder Echtgeld investieren, um noch bessere Fußballspieler zu erhalten. Zu Recht gibt es wegen des Bugs also Bedenken hinsichtlich Auswirkungen auf den kompetitiven Teil von FC 24.

EA Sports hat sich zu dem Fehler noch nicht geäußert, im Internet wird jedoch bereits darüber diskutiert, wie der Publisher damit umgehen wird. Es wird überlegt, ob EA den Trickster-Spielstil deaktiviert oder sogar die hochkompetitive Weekend League vorübergehend aussetzt.

