EA Sports FC 24: Fifa-Nachfolger darf erst ab 12 gespielt werden

Der von Fußballfans erwartete Nachfolger der Fifa-Serie nennt sich EA Sports FC 24. Das Spiel wird erstmals mit einer Altersfreigabe von zwölf Jahren eingestuft – im Gegensatz zu früheren Teilen der Serie, die ab null Jahren gespielt werden konnten.

Anzeige Anzeige

Die Umbenennung des Spiels oder erhöhte Brutalität sind nicht die Gründe dafür. Stattdessen ist die neue Altersfreigabe auf die veränderten Regelungen der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zurückzuführen. Trotz der Änderung bleibt das Grundprinzip des Spiels im Wesentlichen unverändert.

EA Sports FC 24: Lootboxen und In-Game-Chats sind der Auslöser

Die Hauptgründe für die neue Altersbeschränkung liegen in den In-Game-Käufen und zufälligen Objekten. Spieler können In-Game-Währung mit echtem Geld erwerben, um virtuelle Gegenstände zu kaufen.

Anzeige Anzeige

Die sogenannten Lootboxen, aus denen zufällige Gegenstände wie Spieler für das eigene Team bezogen werden können, sind ein besonderer Fokus der USK. Diese können sowohl mit Echtgeld als auch mit In-Game-Währung gekauft werden.

Ein weiterer Grund, der zur Altersfreigabe beiträgt, ist der „Handlungsdruck“. Darunter fallen alle stressigen Situationen im Spiel sowie Aktionen, die Spieler zu bestimmten Handlungen anregen, wie beispielsweise zeitlich begrenzte Angebote oder Mechanismen, die zu Handlungen außerhalb der Spielwelt animieren.

Anzeige Anzeige

EA Sports FC 24: Auch der Chat birgt Gefahren

In EA Sports FC 24 ist ein Chat-System integriert, das es Spielern ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Die USK betont, dass dies insbesondere für Kinder und Jugendliche Risiken bergen kann, da sie in Kontakt mit unbekannten Personen kommen könnten. Diese Funktion kann aber auf den meisten Plattformen deaktiviert werden.

EA Sports FC 24 wird am 29. September für PC, Xbox One und Series X/S, Playstation 4 und 5 sowie Nintendo Switch veröffentlicht. Die Einführung der Altersfreigabe ab zwölf Jahren für EA Sports FC 24 markiert einen wichtigen Schritt in Richtung erhöhter Jugendschutz.

Anzeige Anzeige

Mit dem Fokus auf In-Game-Käufe, Lootboxen und potenzielle Risiken durch den eingebundenen Chat hat die USK eine Entscheidung getroffen, die die Sicherheit der jüngeren Spieler im Auge behält.

Diese Games versetzen euch in ungewöhnliche Rollen

6 Bilder ansehen Diese Games versetzen euch in ungewöhnliche Rollen Quelle: Gamious

Mehr zu diesem Thema