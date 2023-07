„EA Sports FC 24“: Wie Electronic Arts ohne Fifa neu starten will – nicht ohne Probleme

Nach einer 29-jährigen Partnerschaft haben der Spieleentwickler Electronic Arts und der Weltfußballverband Fifa ihre Zusammenarbeit beendet und den auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Dieser Entschluss schockte viele Fans von EAs beliebter Fußballsimulation, denn schließlich trug diese den Namen des Verbandes.

Die Angst war groß, dass der Fifa-Nachfolger „EA Sports FC“ nicht nur einen anderen ungewohnten Namen tragen wird, sondern auch in Sachen Spielerlebnis nicht an seinen Vorgänger anknüpfen kann, der immerhin von den Fifa-Lizenzen lebte. Aber diese Angst nahm EA seinen Fans schnell, denn sie konnten sich eine Vielzahl von Lizenzen sichern.

„EA Sports FC“: Champions League bleibt, WM fehlt

Im Spiel werden alle europäischen Topligen enthalten sein. Darüber hinaus sind auch alle europäischen Klubwettbewerbe wie die Champions League, Europa League und Conference League lizenziert. Zusätzlich sind die Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana und die Champions League der Frauen mit dabei. Insgesamt kündigte das Unternehmen für EA Sports FC mehr als 300 Lizenzpartner, 19.000 Spieler in 700 Teams, 100 Stadien und rund 30 Ligen aus der ganzen Welt an. Fehlen wird hingegen die Weltmeisterschaft

Zu weiteren Spieldetails hält sich EA ziemlich bedeckt. Es gibt jedoch Gerüchte über mögliche Neuerungen und Innovationen in „EA Sports FC“, obwohl das Unternehmen selbst dazu noch keine Stellungnahme abgegeben hat. Leaker behaupten, dass ein lang erwarteter Online-Karrieremodus eingeführt werden könnte. Es wird auch spekuliert, dass der Transfermarkt in „Ultimate Team“ abgeschafft werden könnte, um den Verkauf von virtuellen Münzen einzudämmen. Einige Leaks deuten außerdem darauf hin, dass erstmals weibliche Spieler in den beliebten Spielmodus „Ultimate Team“ integriert werden könnten.

„EA Sports FC“ wird vermutlich teurer als „Fifa 23“

Die Fußballsimulation wird Ende September auf den Markt kommen. Ähnlich wie bei „Fifa 23“ wird es auch eine Early-Access-Version in Form einer Ultimate-Edition geben. Die Standard-Edition kommt eine Woche später in die Läden. Demnach wird die Early-Access-Version am 22. September 2023 und die Standard-Edition am 29. September 2023 erscheinen.

Auch der offizielle Kaufpreis für „EA Sports FC“ wurde bekannt gegeben. Leaks deuteten daraufhin, dass die Ultimate-Edition der neuen Fußballsimulation 109,99 Euro kosten wird – so viel wie noch nie zuvor. Dieses Gerücht wurde nicht wahr. Die Ultimate Edition wird 99,99 Euro kosten. Auch die Standard-Edition wird mit einer Preiserhöhung von zehn Euro auf 79,99 Euro teurer als ihr Vorgänger „Fifa 23“ sein.

Neben den vielen Leaks und Spekulationen rund um „EA Sports FC“ gibt es mit dem Cover bereits eine offizielle Enthüllung. Anders als bei den früheren Fifa-Teilen ziert nicht ein einziger Topstar die Hülle, sondern das Cover zeigt die computeranimierten Gesichter der besten männlichen und weiblichen Profis und Legenden vergangener Tage.

Netz lacht über Cover von „EA Sports FC“

Allerdings sorgte auch genau dieses Cover für erste Kritik im Netz. Viele Fans zeigen sich aufgrund der zu erkennenden Grafik besorgt und äußern ihren Unmut. Eigentlich ist die Frostbite-Engine für ihre realistische Grafik bekannt, doch auf dem Cover sehen die CGI der Fußballstars teilweise schon sehr kantig und unnatürlich aus.

EA erlaubte sich auch einen Fauxpas, der dem deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen gar nicht gefallen haben dürfte. Im veröffentlichten Trailer ist das neue Trikot der Werkself zu sehen. Doof nur, dass der Verein das Jersey für die neue Saison zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht offiziell vorgestellt hatte und es dank des Trailers schon durch die sozialen Medien geisterte.

Trotz einiger Probleme und Kritik scheint „EA Sports FC 24“ ein vielversprechender Neustart zu sein. Die Fans können sich auf eine Vielzahl von Lizenzen, Spielmodi und Verbesserungen freuen. Am 13. Juli wurden weitere Details zum Gameplay bekannt gegeben. Im kommenden „EA Sports FC 24“ gibt es unter anderem Neuerungen, die das Spielerlebnis im beliebten Ultimate-Team-Modus revolutionieren werden.

Eine der bedeutendsten Ergänzungen ist das brandneue Evolution-System. Dieses ermöglicht es den Spielern, ihre Ultimate-Team-Spieler innerhalb einer laufenden Saison zu verbessern. EA Sports hält sich noch bedeckt, wenn es um die genauen Einzelheiten und die Auswirkungen auf die Spezialkarten geht. Außerdem werden zum ersten Mal Frauen mit Hero- und Icon-Karten ausgestattet. Spieler haben die Möglichkeit, gemischte Teams aus männlichen und weiblichen Spielern zu erstellen.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Einführung von Crossplay in fast allen Online-Modi. Spieler auf verschiedenen Plattformen, einschließlich PC, PS5, Xbox Series und den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One, können nun zusammen spielen. Die Ausnahme bildet die Nintendo Switch, deren Spieler vom Crossplay ausgeschlossen sind.

Spätestens im September wird sich dann zeigen, ob „EA Sports FC“ den hohen Erwartungen gerecht werden kann und ein würdiger Nachfolger der Fifa-Reihe ist.

