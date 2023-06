Keine „Fifa“-Lizenz, aber dafür NFT: So geht es mit den Sportspielen von EA weiter

Als NFT das Internet eroberten, wollte jeder etwas vom am Anfang sehr profitablen Kuchen abhaben. Auch in der Gaming-Branche dachten viele Publisher über NFT-Integrationen in ihren Spielen nach oder fügten ihren Shops sogar NFT-Ware hinzu. EA hielt damals die Füße still, auch wenn mit dem NFT-Gedanken gespielt wurde.

Jetzt hat EA eine Zusammenarbeit mit Sportartikelhersteller Nike angekündigt, die eine NFT-Integration beinhalten soll. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Fans ein neues digitales Community-Erlebnis zu bieten und ihnen „einzigartige Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Kreativität durch Sport und Stil“ zu ermöglichen.

Auf und Ab des NFT-Marktes kein Problem

Trotz der Volatilität des NFT-Markts halten EA und Nike weiterhin an den Potenzialen von NFT fest und planen, die Technologie in ihre Produkte zu integrieren. Interessanterweise wurde der Begriff NFT in der Ankündigung der Zusammenarbeit kein einziges Mal erwähnt. EA und Nike scheinen den Ausdruck bewusst vermieden zu haben, möglicherweise aufgrund der gemischten öffentlichen Reaktionen auf NFT. Stattdessen betonen sie die Möglichkeiten, die durch die Partnerschaft geschaffen werden, und wie sie das virtuelle Sporterlebnis für die Fans verbessern möchten.

Die Zusammenarbeit zwischen EA Sports und Nike wird voraussichtlich neue immersive Erlebnisse und Anpassungs­möglichkeiten in Videospieltiteln von EA Sports bieten, allen voran „Fifa“-Nachfolger „EA Sports FC“. Gamer sollen virtuelle Swoosh-Kreationen erwerben können, um ihren Avataren einen eigenen Style zu verleihen.

Ron Faris, der Genaral Manager von Nike Virtual Studios, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und betonte das gemeinsame Engagement für Innovation und Kreativität, und auch Andrea Hopelain, Senior Vice President of Brand für EA Sports and Racing, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit. „Durch die Zusammenarbeit mit Swoosh werden wir Kreativität und Selbstdarstellung für die Fans in den Vordergrund rücken, während sie sich vernetzen, gegeneinander antreten und ihre Liebe zum Sport teilen“, wird Hopelain zitiert.

Weitere Details zur Integration von Swoosh in zukünftige EA-Sports-Titel sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer geschlossenen Betaphase.

