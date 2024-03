Astronomen finden 49 neue Galaxien – in nicht mal 3 Stunden

Ein internationales Astronom:innen-Team hat mit dem Meerkat-Radioteleskop in Südafrika 49 neue gasreiche Galaxien entdeckt. Forschungsleiter Marcin Glowacki vom International Centre for Radio Astronomy Research (Icrar) in Australien wollte eigentlich das sternbildende Gas einer einzelnen Radiogalaxie untersuchen. Das misslang, aber dafür kamen die neuen Galaxien zum Vorschein.

Anzeige Anzeige

„Ich hätte nicht erwartet, in so kurzer Zeit fast 50 neue Galaxien zu finden“, sagte er in einer Pressemitteilung des Icrar. „Durch die Implementierung verschiedener Techniken zum Auffinden von Galaxien, die für andere Meerkat-Studien verwendet werden, konnten wir alle diese Galaxien entdecken und ihren Gasgehalt aufdecken.“

49 „Goldnuggets“ an unserem Nachthimmel

Das Besondere an den Entdeckungen: Es dauerte weniger als drei Stunden, bis sie gefunden wurden. Die neuen Galaxien wurden „49ers“ genannt, eine Anspielung auf die Goldgräber im Jahr 1849 in Kalifornien. Für Glowacki sind die 49 neuen Galaxien Goldnuggets an unserem Nachthimmel. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society.

Anzeige Anzeige

Ed Elson von der University of the Western Cape und Mitautor des Artikels sagte: „Diese Entdeckung unterstreicht die enorme Leistungsfähigkeit des Meerkat-Teleskops als Bildgebungsinstrument. Die Methoden, die wir zur Untersuchung der 49er entwickelt und implementiert haben, werden für große wissenschaftliche Meerkat-Untersuchungen und kleinere Beobachtungskampagnen wie unsere nützlich sein.“

3 Galaxien sind besonders interessant

Das in Südafrika stationierte Meerkat-Teleskop ist laut der Max-Planck-Gesellschaft mit seinen 64 schüsselförmige Einzelantennen das größte und empfindlichste Radioteleskop auf der südlichen Erdhalbkugel.

Anzeige Anzeige

Drei der neu entdeckten Galaxien sind für die Forscher:innen besonders interessant, da sie durch ihr Gas direkt miteinander verbunden sind. Eine stiehlt wahrscheinlich das Gas aus ihren Begleitgalaxien, um ihre Sternentstehung voranzutreiben, was dazu führen könnte, dass die anderen beiden inaktiv werden, vermutet Glowacki. Er hofft, schon bald neue gasreiche Galaxien entdecken zu können.

Mehr zu diesem Thema