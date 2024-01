Game-Releases: 5 außergewöhnliche Spiele, die ihr euch merken solltet

Wir wollen nicht sagen, dass in den AAA-Produktionen der großen Publisher gar keine neuen Ideen mehr stecken. Egal, ob Sony, EA oder Nintendo – gute Games gibt es viele. Aber wer wirklich neue Spielerlebnisse machen möchte, der ist im Indie-Bereich meistens besser aufgehoben.

Denn hier haben viele Studios noch die Freiheit, Außergewöhnliches zu programmieren, das nicht auf einen angenommenen Mainstream-Markt zugeschnitten ist, der vermeintlich keine Experimente möchte.

Doch mit den innovativen Ideen kommt oft ein sehr viel geringeres Marketing-Budget, als es die großen Studios und ihre Publisher haben. So haben es diese Spiele oft schwer, in dem Lärm der AAA-Games herauszustechen. Zwar können Überraschungshits wie Dorfromantik oder Sea of Stars dennoch Erfolg finden. Die meisten Indie-Games aber werden niemals eine große Öffentlichkeit erreichen – trotz teils herausragender Qualität.

Wir wollen euch an dieser Stelle außergewöhnliche Spiele für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series S/X, Nintendo Switch und PC vorstellen, die in den kommenden Wochen und Monaten erscheinen. Die Bilderstrecke werden wir fortlaufend aktualisieren.

5 außergewöhnliche Spiele, die ihr im Auge behalten solltet:

Wir haben bereits mit mehreren deutschen Indie-Studios darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, trotz eines geringeren Budgets ein größeres Publikum zu erreichen. Denn in Deutschland haben es viele Studios noch mal schwerer als zum Beispiel in den USA. Besonders ein internationales Publikum zu finden, kann hier eine Herausforderung sein. Übersetzungen eines Spiels kosten Geld und Ideen zu entwickeln, die überall funktionieren können, ist nicht einfach.

Trotzdem haben es auch in Deutschland schon einige Studios geschafft, für internationale Aufmerksamkeit zu sorgen. Etwa indem ihnen chinesische Fans bei der Übersetzung ihres Spiels geholfen haben, sie Tiktok als Werbeplattform nutzten oder zur richtigen Zeit die richtige Idee für ein Spiel hatten. Oftmals muss man nicht nur bei der Spielidee um die Ecke denken, sondern erst recht bei der Vermarktung des Spiels.

