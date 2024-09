„Wo wir gerade beim Thema sind, würde ich gerne noch etwas ganz anderes ansprechen. Also…“ Also: Nein. Schweifen Menschen bei der Kommunikation ständig ab, machen sie es uns manchmal richtig schwer, das Wesentliche zu erfassen. Beruflich können Informationen verloren gehen – oder sie werden von Anfang an gar nicht kommuniziert. Privat belasten sie das Verhältnis, denn wer hätte nicht schon einmal gezögert, die weitschweifende Person anzurufen, obwohl es Redebedarf gibt?

Wie also geht man mit diesen Leuten um, ohne sie gleich zu canceln? Diese Tipps helfen:

1. Setze einen Zeitrahmen

Gerade bei wichtigen Absprachen hat es sich bewährt, zu Beginn einen Zeitrahmen zu benennen: „Ich habe nur einen Augenblick Zeit“, oder: „Ich muss gleich etwas erledigen, aber ich wollte kurz mit dir absprechen, wo genau wir uns nachher treffen.“ Und das führt uns direkt zu:

2. Setze ein Thema

Wenn es gerade nur um eine Sache geht, dann benenne es direkt zum Start: „Ich spreche dich an, weil ich nachher in den Termin mit Kunde X gehe. Gerade bin ich im Vorbereitungstunnel. Kann ich dir gerade ein paar Fragen dazu stellen?“

3. Vorsicht vor der Verknappung

Die Gefahr bei stark gesteuerten Gesprächen liegt darin, dass Informationen verloren gehen, weil die entscheidenden Fragen nicht gestellt werden. Die entscheidende Frage geht so: „In Bezug auf Kunde X und Thema Y: Was muss ich noch wissen?“

4. Lerne, zu lenken

Am Anfang mag es sich unhöflich anfühlen, aber je wichtiger dir das Gespräch ist, desto mehr wirst du möglicherweise steuern müssen, um beim Thema zu bleiben. Steuern geht so: Wenn dein Gegenüber abschweift, hebst du kurz die Hand, wertschätzt den inhaltlichen Ausflug und holst ihn oder sie dann zurück. „Darüber würde ich ein anderes Mal gerne mehr hören, aber lass uns gerade noch bei Thema Y bleiben.“ Dann kannst du dir einen Moment Zeit erbitten, um deine nächste Frage zu formulieren.

5. Lerne, innere Notizen zu machen

Wer oft unterbrochen wird, zum Beispiel von Kindern, der legt diesen Skill wahrscheinlich automatisch an: Innere Notizen helfen dabei, zu einem Thema zurückzukehren. Es ist nicht ganz einfach, aber es hilft enorm. Dabei behältst du immer das zuletzt zum Thema Gesagte im Kopf. Und ja, das widerspricht ein wenig der Funktion des Kurzzeit-Gedächtnisses, das eigentlich nur das behält, was zuletzt aufgenommen wurde.

Deshalb nutzt du dein Arbeitsgedächtnis. Stell es dir vor, als würdest du einen roten Ballon an einem Faden festhalten. In dem roten Ballon ist das, was du gerade am dringendsten brauchst. Alle anderen Ballons lässt du ziehen. Und sobald du kannst, hältst du der anderen Person den Ballon vor die Nase und ihr kehrt zum Thema zurück.

Ein solches Vorgehen in Gesprächen ist nicht unhöflich. Ganz im Gegenteil: Manche Menschen werden dir sogar dankbar sein, dass du sie einfängst. Sie wollen nicht abschweifen, sie haben nur so viel zu sagen und manchmal so wenig Publikum, dass da ganz viel raus muss. Das ist in Ordnung.

Ihr beide habt aber ein gemeinsames Ziel: Ihr wollt ein Thema besprechen. Und da passen Abschweifungen gerade nicht rein.

