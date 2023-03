Wie können wir digital besser miteinander kommunizieren?

Unsere digitale Kommunikation im Beruf ist oft vor allem eines: viel Noise. Digitaler Lärm, der sich per Mail, Messenger, Chat, SMS und Videocall tagtäglich über uns alle ergießt. Im hybriden Arbeitsalltag kommunizieren wir so viel digital wie noch nie. Dabei fällt nicht nur das konzentrierte Arbeiten oft schwer, auch das gegenseitige Verständnis bleibt auf der Strecke.

Im Podcast erzählt uns Sabrina Schadwinkel, unsere Redaktionsleiterin Print, wieso wir uns für dieses Titelthema entschieden haben. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie wir selbst eigentlich kommunizieren. Und was wäre, wenn wir trotz aller Kritik plötzlich ohne moderne Kommunikationsmittel wie Slack oder Microsoft Teams auskommen müssten? Würde das überhaupt noch gehen?

Ein weiteres Thema aus dem Magazin und im Podcast: digitale Mündigkeit. Claudia Wieschollek, Chefin vom Dienst bei t3n, erklärt, was hinter diesem Begriff steckt und wie jede:r von uns in einer immer komplexeren und digitalen Welt die eigene Mündigkeit behält.

