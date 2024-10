90.000 Dollar fürs Nichtstun: IT-Experte automatisiert Job und niemand merkt es

Die Füße hochlegen und dabei Geld verdienen? Viele denken jetzt sicher, das geht nur an der Börse. Geld zieht ja bekanntlich Geld an. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, der diese Eigenschaft besitzt: Die Rede ist von Code. Der Redditor Throwaway59724 kennt sich als IT-Spezialist aus und hat einen Weg gefunden, wie er seinen Job so automatisiert, dass quasi ein Script sein stattliches Gehalt über 90.000 US-Dollar für ihn verdient. In einem Beitrag mit dem Titel „I automated my job over a year ago and haven’t told anyone“ erzählt er, wie.

IT-Spezialist automatisiert Job – und geht viral

Der Job bestehe vorwiegend darin, alle möglichen Unterlagen und Beweise für Gerichtsverhandlungen digital zu ordnen. „Die Kanzlei war gerade dabei, ihr Beweismanagement in eine Cloud zu transferieren und gab mir hierfür die alleinigen Admin-Rechte“, schreibt Throwaway59724. „Klingt super, aber ich fand schnell heraus, dass dies die einzige Aufgabe war, die sie von mir während meiner Acht-Stunden-Schicht erwarteten.“ Er erkannte, dass es sich um einen Routine-Task handelt, den Computer viel besser erledigen können.

„Ich habe meinen Job vor über einem Jahr automatisiert.“

Sein Glück im Unglück zudem: die Coronakrise sorgte dafür, dass der Experte ins Homeoffice zog. Hier konnte er sich unbeobachtet vom Chef daran machen, den Job zu automatisieren. Seitdem läuft das Skript. Und läuft und läuft – und zwar ohne, dass jemand merkt, dass der Urheber gar nicht selbst am Schreibtisch sitzt: „Das Script durchsucht im Wesentlichen das lokale Laufwerk nach neuen Dateien, generiert Hash-Values für sie, überträgt sie in die Cloud und generiert dann erneut Hash-Values für die Wiedergabetreue“, schreibt der IT-Spezialist.

Die Geschichte geht gerade auf Reddit viral. Mehr als 5.000 Kommentare sind binnen fünf Tagen zusammengekommen. Reichweitenstarke Social-Media-Blogs wie Bored Panda greifen die Geschichte auf. Hierzulande sind die Kolleginnen und Kollegen von Business Punk zuerst über die Story gestolpert. Ein schlechtes Gewissen brauche Throwaway59724 laut Redditor BlobTheBuilderz nicht haben: „Sieh dein Gehalt einfach als Subscription-Service für dein automatisiertes Programm. Große Firmen lieben Subscription-Services, oder?“, schreibt er.

