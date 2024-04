KI-Features für Premiere Pro: So will euch Adobe die Videobearbeitung erleichtern

In Adobe Premiere Pro lassen sich künftig KI-Features nutzen. (Bild: Shutterstock/BoxBoy)

In einem Video stellt Adobe neue KI-Funktionen für die Software Premiere Pro vor, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Damit könnte euch das Programm einige der aufwendigsten Aufgaben in wenigen Klicks abnehmen.

Was bringen die neuen KI-Features in Premiere Pro?

Die KI-Funktionen von Premiere Pro basieren auf Adobe Firefly, das das Unternehmen im vergangenen Jahr angekündigt hat. Zunächst ist die KI in der Lage, Objekte aus Videos zu entfernen oder hinzuzufügen. Im Beispiel werden etwa Diamanten in einem Koffer generiert oder ein störendes Schild entfernt. Das übernimmt die KI nicht nur für einen Frame, sondern für den gesamten ausgewählten Clip.

Zudem ist die künstliche Intelligenz in der Lage, Clips zu verlängern. Benötigt eine Einstellung noch zusätzliche Frames, habt ihr aber kein weiteres Material, kann die KI aushelfen. Hier zeigt Adobe etwa, wie Firefly mehrere Sekunden hinzufügt, in denen die Protagonistin dem Koffer hinterherschaut.

Zu guter Letzt könnt ihr künftig in Adobe Premiere Pro B‑Roll-Material mit Text-Prompts erstellen. Im Beispielvideo sind das etwa Einstellungen einer belebten Stadt oder die Egoperspektive eines Autofahrers. Das soll über Drittanbieter wie OpenAIs Sora oder Runway möglich sein, die nach dem Launch direkt in Premiere Pro ausgewählt werden können.

Einen genauen Termin hat Adobe für die KI-Features bisher nicht genannt. Aktuell wird das Unternehmen wohl noch an den Feinheiten arbeiten. Im Video sieht man beispielsweise noch starke Verzerrungen bei den verlängerten Clips – besonders am linken Auge der Protagonistin.

Schon jetzt legt Adobe aber viel Wert darauf, dass die KI-Bearbeitungen gekennzeichnet werden. In den „Content Credentials“ wird automatisch festgehalten, welche KI-Bearbeitungen vorgenommen und welche Modelle dafür genutzt worden sind.

