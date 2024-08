Wie Apples Airtag zur Festnahme eines Verbrecherpärchens führte

In den USA sind Paketdiebstähle ein enormes Problem. Allein 2023 sollen mehr als 119 Millionen Päckchen gestohlen worden sein. Der entstandene Schaden liegt zusammen bei mehr als 13,4 Milliarden US-Dollar. Auch eine Frau aus Südkalifornien wurde Opfer von Paketdieben. Doch sie hat sich mit einem cleveren Trick gegen die Diebstähle gewehrt.

Mit Airtag den Täter:innen auf der Spur

Der Frau wurden mehrere Pakete direkt aus ihrem Postfach in Los Alamos gestohlen. Um dies künftig zu unterbinden, hatte sie eine Idee. Sie kaufte einen Apple Airtag und platzierte diesen in einem Paket, das sie an sich selbst verschickte. Anschließend musste sie nur noch warten. Und tatsächlich wurde auch das neue Paket erneut aus dem Postfach entwendet.

Mit den Informationen hat sich die Frau an das Santa Barbara County Sheriff’s Office gewandt wie Castanet schreibt. Da Airtags dazu gedacht sind, getrackt zu werden, konnte die Polizei schnell herausfinden, wohin das Paket verschwunden war. Der Tracker von Apple führte die Beamt:innen zu einem Appartmentblock, etwa 26 Kilometer vom Postfach entfernt.

Die Polizei konnte vor Ort einen Mann und eine Frau verhaften und das Paket mit dem Airtag sicherstellen. Neben diesem Paket fanden die Beamt:innen aber auch Pakete, die zu mehr als einem Dutzend anderer Personen gehörten sowie gestohlene Kreditkarten und Scheckhefte. Der Verdächtige wurde zudem wegen weiteren Verbrechen – darunter Einbruch – bereits per Haftbefehl gesucht.

Das County Sheriff’s Office von Santa Barbara lobte die Aktion der bestohlenen Frau und folgte ihrem Wunsch, anonym zu verbleiben. Die Polizei wies aber auch darauf hin, dass Bürger:innen nie eigenmächtig mögliche Verbrecher:innen stellen sollten. Wenn andere die Airtag-Verfolgung für ihre Pakete nachahmen wollen, sollen sie sich dennoch mit den Tracking-Informationen an die nächste Polizeibehörde wenden.

