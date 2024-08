Apple-Event zum iPhone 16 angekündigt: Diesen Termin müsst ihr euch merken

In den vergangenen Tagen kursierte immer wieder der 10. September als Termin für das nächste Apple-Event. Doch knapp daneben ist auch vorbei: Denn Apple hat nun für den 9. September zum großen „It’s Glowtime“-Event geladen. An diesem Tag wird Apple mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderem die neue iPhone-Generation enthüllen. Begleitet wird die neue Modellreihe von Apple Watches der Series 10 und vielleicht noch mehr.

Apple-Event „It’s Glowtime“: Die nächste iPhone-Generation steht an

Der September gilt bei Apple und seinen Fans als iPhone-Monat. Seit Jahren nutzt der Hersteller den neunten Monat des Jahres für die Präsentation der neuen iPhone-Modelle. Auch in diesem Jahr dürfte die neue iPhone-Generation das Highlight des September-Events werden.

Höchstwahrscheinlich wird es wieder vier Modelle geben, bestehend aus iPhone 16, 16 Plus und iPhone 16 Pro und Pro Max. Gerüchten zufolge könnte das Plus-Modell in diesem Jahr zum letzten Mal mit von der Partie sein.

Es wird vermutet, dass das iPhone 16 Pro und Pro Max etwas größere Bildschirme als bisher bekommen und die Displayrahmen wieder schmaler werden.

iPhone 16 und iPhone 16 Plus könnten wie die Pro-Modelle eine Aktionstaste erhalten. Alle Geräte sollen zudem einen zusätzlichen Knopf erhalten, der als dedizierter Auslöser für die Kamera fungieren könnte. Highlight der Geräte soll – zumindest in den USA – Apple Intelligence sein. In Europa werden wir aufgrund der Auseinandersetzungen mit der EU wohl vorerst nicht viel von den KI-Funktionen zu sehen bekommen.

Neben neuen iPhones wird auch ein Update der Apple Watches und Airpods erwartet. Was Apple konkret vorstellen könnte, haben wir in einer Analyse beleuchtet. Der 9. September dürfte für Apple-Fans jedenfalls spannend werden.

Apple Event am 9. September ab 19 Uhr im Livestream.

Wer hautnah dabei sein will, wenn Tim Cook und sein Management-Team das iPhone 16 und Co. präsentieren, kann sich das Spektakel am 9. September live auf Apple.com und Youtube ab 19 Uhr anschauen. Dabei ist „Live“ relativ: Denn in den vergangenen Jahren hat Apple das Event vorab aufgezeichnet.

Damit ihr nichts verpasst, werden die Neuheiten, die auf dem Apple Event angekündigt werden, für euch im, Anschluss in News und Analysen zusammenfassen.

