Apple Airtag führt die Besitzer eines verlorenen Gepäckstücks zu einer mysteriösen Lagerhalle

Ein Airtag am Gepäckstück kann Wunder wirken. (Foto: Ugis Riba / Shutterstock)

Apples Airtags an Gepäckstücken haben es schon öfter geschafft, Besitzer und Tasche wieder zu vereinen. In diesem Fall hat es aber ganze vier Monate gedauert, bis das kanadische Ehepaar herausfand, was mit ihrem Gepäckstück geschah.

Nakita Rees und Tom Wilson aus Kanada haben auf der Rückreise aus ihren Flitterwochen eines ihrer Gepäckstücke am Flughafen in Quebec nicht in Empfang nehmen können. Daraufhin reichten sie ein entsprechendes Formular bei der Fluggesellschaft Air Canada ein, wie Appgefahren berichtet.

Die Tasche war mit einem Airtag versehen, sodass das Paar nachverfolgen konnte, wo sie sich befindet. So fanden sie heraus, dass sie in einer Lagerhalle außerhalb Torontos liegt. In der Hoffnung, das Gepäckstück zurückzubekommen, warten sie drei Monate auf eine Reaktion.

Das Paar forscht nach

Nach diesen drei Monaten reichte es den Kanadiern und sie entschieden sich, selbst aktiv zu werden. Im ersten Schritt fuhren sie selbst zu der Lagerhalle, konnten diese aber nicht ohne Weiteres betreten.

Deshalb ging es als Nächstes zum Flughafen, um herauszufinden, was es mit der mysteriösen Lagerhalle auf sich hat. Dort teilte Air Canada ihnen mit, dass die Fluggesellschaft das Lager gar nicht nutzt.

Daraufhin schalteten Rees und Wilson die Polizei ein, die ihnen Zugang zum Lager verschaffte. Dort fanden sie rund 1.200 zurückgebliebene Gepäckstücke, weshalb sie ihre eigene Tasche nicht finden konnten.

Air Canada schaltet sich wieder ein

Nachdem die Story auf dem Tiktok-Kanal von Nakita Rees einiges an Aufsehen erregte, schaltete sich Air Canada ein und wies dem Paar einen sogenannten „Case Handler“ zu, der die verlorene Tasche innerhalb von 24 Stunden wieder zurückbrachte.

Die Polizei fand im Nachhinein heraus, dass die Fluggesellschaft das Gepäckstück an eine gemeinnützige Organisation gespendet hatte, die es in der Halle aufbewahrte.

Air Canada verweist auf fehlenden Gepäckanhänger

Die Fluggesellschaft Air Canada sagte gegenüber Appgefahren, dass der Vorfall mitten in den Covid-bedingten systemischen Störungen der Luftverkehrsbranche stattfand. Hier kam es zu vielen Verspätungen, vor allem von Gepäckstücken.

Außerdem wiesen sie darauf hin, dass der Koffer von Rees über keinen Gepäckanhänger mit Namen verfügte, weshalb sie den Besitzer nicht ausmachen konnten und ihn deshalb spendeten.

