Aldi Deals: Discounter startet neue Angebotsplattform – doch nicht alle Kunden profitieren davon

Heutzutage bieten zahlreiche Supermärkte und Discounter eigene Online-Portale, um ihre Angebote an Kund:innen zu bringen. In den meisten Fällen dreht sich das Portfolio aber weiterhin um Lebensmittel und ausgewählte Non-Food-Produkte. Aldi geht mit einem neuen Deal-Portal noch einen Schritt weiter.

Anzeige Anzeige

Deals für Kund:innen von Aldi Süd

Unter dem Namen Aldi Deals startet der Discounter eine Website mit Angeboten „aus den Bereichen Freizeit, Wellness oder Reise“. Diese sind laut FAQ von Aldi Deals stets zeitlich begrenzt und exklusiv für die Plattform gedacht. Zum Start will das Unternehmen beispielsweise Tagestickets für die Therme Erding und Fotoshootings unter die Menschen bringen.

Diese sind im direkten Vergleich auch wirklich günstiger als der Kauf auf den offiziellen Seiten der Anbieter:innen. So kostet das Tagesticket für die Therme Erding normalerweise am Wochenende und an Feiertagen 57 Euro. Als Eröffnungsgebot werden auf Aldi Deals für diese Tickets 39,90 Euro fällig. Wer interessiert ist, hat bei jedem Angebot etwa eine Woche Zeit, um zuzugreifen.

Anzeige Anzeige

Neben der zeitlichen Einschränkung gibt es aber noch eine weitere Hürde. Das Angebot wird allein von Aldi Süd bereitgestellt. Seit 1961 ist das Unternehmen aufgeteilt und durch einen „Aldi-Äquator“ in der Mitte Deutschlands getrennt, um sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Aldi-Angebote für Menschen in Nord- und Süddeutschland.

Anzeige Anzeige

Um Aldi Deals nutzen zu können, braucht es eine Rechnungs- und Lieferadresse im Postleitzahlgebiet von Aldi Süd. Zwar können die Aldi Deals auch in den Filialen vor Ort gekauft werden, doch müssen die Angebote über die Quittung anschließend trotzdem auf der Website von Aldi Deals aktiviert werden. Und spätestens dann benötigen Kund:innen wieder eine passende Rechnungs- und Lieferadresse im Gebiet des Discounters.

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Mehr zu diesem Thema