Alles neu bei iOS 19? Was Apple für das iPhone-Update planen soll

Anfang Juni 2025 ist es wieder so weit und Apple ruft die Entwicklercommunity zur großen Entwicklerkonferenz WWDC. Im Zuge dessen werden alle Jahre wieder die Neuerungen der großen OS-Plattformen des Herstellers enthüllt. Mit iOS 19 wird Apple die nächste Iteration seines iPhone-Betriebssystems enthüllen, über die erste spannende Neuheiten durchgesickert sind.

Anzeige Anzeige

iOS 19: Umfangreiches Redesign?

Apples KI ist weiterhin eine Baustelle und wird es noch über Jahre hinweg bleiben, glaubt man den Berichten. Apple selbst nennt keinen konkreten Zeitplan für seine Projekte. Insiderberichten zufolge könnte der Hersteller aber noch ein paar Jahre vor allem an einer KI-basierten Siri zu arbeiten haben.

Um iOS 19 abseits von KI spannender zu machen, plant Apple offenbar ein großes Redesign der Nutzeroberfläche. Im Grunde ist das lange überfällig, da das aktuelle iOS 18 auf dem von 2023 stammenden Flat-Design basiert und seitdem nur um neue Funktionen erweitert und für Gestensteuerung optimiert wurde.

Anzeige Anzeige

Mit iOS 19 wird eine neue Nutzeroberfläche erwartet, die sich mit seinen semitransparenten Glas/Frost-Elementen grob an Apples visionOS des Vision-Pro-Headset orientieren soll. Auch Symbole, Menüs, Anwendungen, Fenster und Systemschaltflächen erhalten laut Gerücht einen Neuanstrich. Die Designsprache von iOS, iPadOS und macOS soll mit dem Update stärker vereinheitlicht werden. Zusammenwachsen sollen macOS und iPadOS aber weiterhin nicht.

iOS 19: Neue Kamera-App als Teil des Redesigns

Bestandteil des großen Redesigns soll unter anderem eine umfangreich überarbeitete Kamera-App sein. Laut Youtuber Jon Prosser soll die App „das Design-Ethos von visionOS widerspiegeln“ und den Schwerpunkt auf Transparenz legen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der neuen Kamera-App sollen die Steuerelemente am unteren Rand der Benutzeroberfläche in zwei Kippschalter für „Foto“ und „Video“ verwandelt werden. Nutzer:innen können in den jeweiligen Menüs zwischen verschiedenen Modi wechseln, sowie Einstellungen wie die Belichtung anpassen und mehr.

Zudem sollen auf der obersten Ebene der Benutzeroberfläche Zugriffsmöglichkeiten auf Steuerelemente für Funktionen wie Live-Photos und Blitz sowie Einstellungen für Auflösung und Bildrate bereitstehen. Ebenso soll es wie schon jetzt einen Button für den direkten Zugriff auf die Fotosammlung geben.

Anzeige Anzeige

Apple Intelligence: Die etwas smartere Siri soll jetzt mit iOS 19 kommen

Eines der wichtigsten Apple-Intelligence-Features ist der überarbeitete Sprachassistent Siri. Eine erste Version hatte der Hersteller schon zur WWDC 2024 als Teil von iOS 18 angekündigt und hat nun eingestanden, sich bei der Entwicklung verschätzt zu haben.

Es klingt nun danach, dass die schon für iOS 18.4 erwarteten Funktionen, die Siri zu einem persönlicheren Assistenten machen und dazu in der Lage sein soll, App-übergreifend gezielt nach Informationen zu suchen, um so etwa eine von einem Kontakt geteilte Rezeptidee in Notizen, bestimmte Nachrichten oder E-Mails zu finden, erst mit iOS 19 kommen. Dabei könnte diese Apple-Intelligence-Funktion nicht schon zum Release im Herbst starten, sondern im Frühjahr 2026.

Weitere Arbeiten an der Basis von Siri

Weiter wird spekuliert, dass Apple zusätzliche Arbeiten an Siri unter der Haube vornehmen wird, die dringend erforderlich sind. Denn ein Teil von Siri, der für Timer, Wecker und Co. verantwortlich ist, basiert immer noch auf einer veralteten Infrastruktur und KI-Modellen, die nicht mit ChatGPT und Googles Gemini mithalten können.

Anzeige Anzeige

Laut Gurman wurde Siri „noch nicht für das generative KI-Zeitalter umgebaut, auch wenn Apple versucht, den Eindruck zu erwecken, dass dies der Fall ist“, heißt es. Diese Umbauten sollen aber kommen, womit der Hersteller aus dem Sprachassistenten einen regelrechten Chatbot machen möchte, mit dem Nutzer:innen sich in natürlicher Sprache unterhalten können. Um dies zu bewerkstelligen, sei jedoch ein umfangreicher Umbau und eine neue Engine erforderlich. Diese sei indes noch nicht Bestandteil von iOS 19.

Die neue KI-Engine namens „LLM Siri“ soll künftig alle Teile Siris unter ein Dach bringen und den Assistenten langfristig zu einer Art Chatbot à la ChatGPT oder Gemini machen. Damit wäre eine Verbindung zu ChatGPT, wie sie mit iOS 18.2 eingezogen ist, nicht mehr erforderlich. Beobachter:innen betrachten die ChatGPT-Integration in iOS ohnehin eher als eine Übergangslösung. Apple ist schließlich dafür bekannt, bei den Kerntechnologien lieber auf eigene Soft- und Hardwarelösungen zu setzen als auf Partnerschaften. Diese Entwicklung dürfte noch bis zum Release von iOS 20 dauern, heißt es.

Welche weiteren Features iOS 19 an Bord haben könnten, ist derzeit jedoch unklar. Jedoch können wir davon ausgehen, dass Apple weitere Individualisierungsoptionen integrieren wird. Mit iOS 18 hatte der Hersteller mehr Freiheit bei der Gestaltung des Homescreens einziehen lassen und das Kontrollzentrum umfangreich umgebaut.

Anzeige Anzeige

Wann erscheint iOS 19?

Es wird erwartet, dass Apple das Update auf iOS 19 im Zuge der alljährlichen Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni 2025 vorstellen wird. In der Regel wird die fertige iOS-19-Version im September freigegeben. Die ersten iPhones ab Werk mit der neuen Software werden das iPhone 17 – inklusive einer mutmaßlichen Slim-Version.

Überdies werden nur wenige auf dem Markt befindlichen iPhone-Modelle die Apple-Intelligence-Funktionen erhalten. Nur das iPhone 15 Pro (Max) und die iPhone-16-Familie haben hinreichend Speicher und Rechenpower an Bord. Auch wenn nur wenige iPhones bereit für Apple Intelligence sind, sollen auch viele ältere Geräte das Update auf iOS 19 erhalten, so die Gerüchte.