Die nächste Altman-Wende und die Klimabilanz von ChatGPT

Geht es doch zurück zu OpenAI?

Nach dem plötzlichen Rauswurf von Sam Altman bei OpenAI könnte eine überraschende Wende bevorstehen. Altman und Mitgründer Greg Brockman erwägen offenbar eine Rückkehr zum Unternehmen, abhängig von der Bedingung, dass bestimmte Vorstandsmitglieder zurücktreten. Der angekündigte Massenexodus der Mitarbeiter und die Unsicherheit über Altmans Wechsel zu Microsoft erhöhen den Druck auf den OpenAI-Vorstand. Microsoft-CEO Satya Nadella stellt jedoch auch Altmans möglichen Wechsel infrage und betont, dass die Entscheidung über Altmans Zukunft auch beim OpenAI-Vorstand liege.

Wird ChatGPT zum Klimaproblem?

Die Nutzung von KI-Systemen wie ChatGPT führt zu einem höheren Stromverbrauch und CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Google-Suchen. ChatGPT könnte die Art und Weise, wie wir Informationen suchen, revolutionieren, was zu einem potenziellen Rückgang klassischer Suchanfragen führen könnte. Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Energieverbrauch von ChatGPT bis zu 90-mal höher sein könnte als der einer Google-Suche. Angesichts dieser Entwicklung wird betont, dass der Informations- und Kommunikationstechnologiesektor seine Emissionen deutlich reduzieren muss, um die Klimaziele zu erreichen, wobei die Datenlage zum Energieverbrauch von KI-Anwendungen noch unsicher ist.

Android-Konkurrenz in Apples Nachbarschaft

Technik-Fans können sich schon einmal einen Kalender für 2024 besorgen, denn das erste Top-Smartphone fürs kommende Jahr wirft seinen Schatten voraus. Laut einer südkoreanischen Nachrichtenseite steht der Termin für die Vorstellung des Galaxy S24 fest. Den soll ein Samsung-Offizieller direkt bestätigt haben. Demnach geht das erste Unpacked-Event 2024 am 17. Januar über die Bühne. Stattfinden soll die Veranstaltung in San José im US-Bundesstaat Kalifornien – also in direkter Nähe zum Dauerkonkurrenten Apple.

