Galaxy S24: Diesen Termin sollten sich Samsung-Fans merken

Die Ankündigung von Galaxy-Unpacked-Events und damit der Einführung neuer Produkte ist für Samsung eigentlich eine große Sache und mit Teasern und Einladungen verbunden. Beim Galaxy S24 scheint es anders zu laufen, denn ein Samsung-Sprecher soll dem südkoreanischen Magazin The Elec schon den Event-Termin als auch den Marktstart verraten haben.

Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra: Galaxy-Unpacked-Event wohl am 17. Januar 2024

Wie The Elec schreibt, soll die Vorstellung der neuen Galaxy-S-Serie, bestehend aus Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra, am 17. Januar 2024 stattfinden. Als Veranstaltungsort habe der Hersteller San José in den USA ausgewählt.

In der Nähe von San José befinden sich die Hauptsitze von Unternehmen wie Google und Apple. Samsung soll zudem San Francisco und Seoul, Korea, sowie San José als Austragungsort in Betracht gezogen haben. The Elec spekuliert, dass Samsung aufgrund der Partnerschaft mit Google und der Konkurrenz zu Apple den Ort für den Launch der Galaxy-S24-Serie ausgewählt haben könnte.

Wie in den Vorjahren soll die Vorbestellphase für die Premium-Smartphones direkt nach der Enthüllung beginnen. Der Marktstart soll am 30. Januar erfolgen.

Galaxy S24: Samsung zieht Unpacked-Event 2 Wochen vor

Sofern die Informationen von The Elec sich bewahrheiten, wovon wir durchaus ausgehen können, erfolgt das Event der neuen Topmodelle zwei Wochen früher als bei den Vorgängern: Galaxy S23, S23 Plus und Galaxy S23 Ultra (Test) wurden Anfang Februar 2023 vorgestellt.

Es ist durchaus möglich, dass Samsung damit auf die Mitbewerber reagiert, da Xiaomi und weitere Unternehmen ihre Geräte für den globalen Markt auch Anfang 2024 zum Besten geben dürften. Xiaomi hat die Topmodelle Xioami 14 und 14 Pro zwar schon für China angekündigt, der Rest der Welt muss aber noch warten.

Wie Xiaomis Topmodelle werden auch Samsungs Galaxy-S24-Smartphones unter Garantie mit Qualcomms Snapadragon‑8-Gen‑3-SoC betrieben, wobei es voraussichtlich regionale Unterschiede geben wird. Man munkelt, dass Samsung in einigen Ländern auf einen eigenen Exynos-2400-Chip setzen könnte, womöglich aber nicht mehr in Europa.

Auch über die weitere Ausstattung gibt es schon allerhand Berichte. So sollen die Displays heller, das Gehäusematerial mit Titan edler und die Software dank KI smarter werden. Was in den Galaxy-S24-Modellen stecken dürfte, haben wir für euch gesammelt zusammengefasst.

