Amazon Prime Day: So schützt du dich vor betrügerischen Websites mit Fake-Angeboten

Es ist immer verlockend, bei einem vermeintlichen Schnäppchen schnell und ohne genauer hinzuschauen zuzuschlagen. Aber leider kann es immer wieder vorkommen, dass Angebote zu schön sind, um wahr zu sein.

In der Vergangenheit imitierten betrügerische Websites immer wieder das Erscheinungsbild von Amazon und lockten ahnungslose Käufer mit extrem günstigen Angeboten für hochwertige Technik an. Dabei werden Preise angeboten, die oft weit unter dem liegen, was Hersteller wirklich als Rabatte an Aktionstagen wie dem Prime Day raushauen.

Authentisches Branding für die perfekte Täuschung

Die Taktik der Betrüger ist ziemlich raffiniert. Vor dem eigentlichen Prime Day tauchen Websites auf, die täuschend echt aussehen und das authentische Branding von Amazon verwenden. Ihr Ziel ist es, Kreditkarteninformationen, persönliche Daten und Anmeldeinformationen von Nutzern für die echte Amazon-Website zu stehlen.

Die Sicherheitsfirma Kaspersky nehm sich dem Problem schon 2023 an, und empfahl gleich mehrere Maßnahmen, um sich vor solchen Betrügereien zu schützen. Auch Einkäufe sollten nur über vertrauenswürdige Kanäle getätigt werden. Kaspersky warnt davor, auf Links zu Websites Dritter zu klicken, und empfiehlt, das Branding der Website mit dem der Originalwebsite zu vergleichen, sollte es Zweifel an der Echtheit des Anbieters geben. Denn am Ende ist kein vermeintlicher Rabatt es wert, persönliche Daten zu verlieren.