Prime Day: Bis zu 60 Prozent Rabatt auf diese Amazon-Produkte

Es hat bei Amazon schon fast Tradition: Auch am zweiten Prime Day 2023 (10. und 11. Oktober 2023) werden die Preise der hauseigenen Produkte teils deutlich gesenkt. Mit dabei sind Rabatte zwischen 30 und 60 Prozent auf Amazon Echo, Fire TV, Mesh-Router und Smarthome-Technik von Blink und Ring. Wir zählen die Amazon-Eigenmarken zu den fünf Produktkategorien, die sich am Prime Day wirklich lohnen. Hier findet ihr einige der größten Rabatte in der Übersicht.

Die WLAN-Mesh-Router sind großflächig rabattiert. Auf der Übersichtsseite findet ihr alle Angebote*. Hier sind einige der größten Rabatte:

Prime Day 2023: Mit Gutscheinen beliebter Marken sparen

Die folgenden Gutschein-Aktionen sind nur für Prime-Kunden verfügbar:

Fünf-Euro-Amazon-Gutschein beim Kauf von 50 Euro Google-Play-Guthaben: Zur Aktion*

Zehn-Euro-Amazon-Gutschein beim Kauf eines 100-Euro-Apple-Gutscheins: Zur Aktion*

50 Prozent Rabatt auf Waipu-Gutscheine: Zur Aktion*

