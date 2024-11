Mit Amazons neuer Versandoption spart ihr Geld: Das müsst ihr dazu wissen

Normalerweise muss es bei Amazon immer schnell gehen. Prime-Mitglieder profitieren etwa von einem besonders schnellen Versand. In vielen Fällen ist die Ware, die ihr heute bestellt, schon morgen bei euch. In manchen Ballungsgebieten kommt der Paketdienst sogar noch am selben Tag. Man spricht dann von der Same-Day-Delivery. Andersherum will Amazon euch in der hektischen Zeit rund um den Black Friday offenbar belohnen, wenn ihr auf die Lieferung etwas länger warten könnt.

Die neue Option heißt „Versand ohne Eile“. Der Clou: Wer sie auswählt, spart ein Prozent auf den Kaufpreis. Das klingt zunächst nach wenig. Staubt man am Black Friday aber etwa ein ohnehin schon reduziertes Macbook für 1.500 Euro ab, spart man auf diese Weise zusätzlich 15 Euro.

So nutzt ihr den Versand ohne Eile bei Amazon

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, legt ihr die Ware, die ihr kaufen wollt, einfach in den Warenkorb und geht anschließend zur digitalen Kasse. Hier könnt ihr die Versandoption „Gratis Versand ohne Eile auswählen.“ Laut Amazon hilft man dem Versandhändler auf diese Art, Lieferungen „für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren“. Die Wartezeit ist dabei einigermaßen überschaubar. Ein ausgewähltes iPad sollte mit sieben Tagen Verzögerung geliefert werden.

Allerdings scheint das nicht immer zu funktionieren. In der Detailbeschreibung ist von „qualifizierten Produkten“ die Rede. Auf alle Artikel lässt sich die Option also nicht anwenden. Welche Produkte als qualifiziert gelten, verrät Amazon allerdings nicht. Das müsst ihr im Einzelfall prüfen. Beim Ausprobieren stellten wir fest: Die Option taucht vor allem bei Artikeln auf, die von Amazon verkauft und versendet werden. Bei Angeboten von Drittanbietern war sie nicht verfügbar.

Wichtig ist auch: Das Angebot gilt offenbar nur für Prime-Mitglieder. Das geht zumindest auf Meldungen aus dem Mydealz-Forum zurück. Habt ihr kein Prime-Abo, könnt ihr weiterhin den Gratis-Versand in Anspruch nehmen, wenn ihr für mindestens 39 Euro einkauft.

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

