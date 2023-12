Amazon plant eigene Wasserstoffproduktion für Gabelstapler

Amazon hat eine Partnerschaft mit dem Wasserstoffunternehmen Plug Power angekündigt. Der Konzern plant, vor Ort Wasserstoff für die eigene Flotte von Gabelstaplern zu produzieren. So will Amazon bis 2040 klimaneutral sein. Das berichtet The Verge.

Die erste Phase dieses Plans sieht die Installation eines Elektrolyseurs in einem Logistikzentrum in Aurora, Colorado, vor. Dieses Gerät soll Wasser in Wasserstoff spalten, der dann als sauberer Kraftstoff für Fahrzeuge dienen wird. Wasserstoff wird als Alternative zu fossilen Brennstoffen gehandelt, da er bei der Verbrennung lediglich Wasserdampf anstelle von Treibhausgasemissionen erzeugt.

Grüner Wasserstoff statt Treibhausgase

Ein zentrales Problem bei der Wasserstoffproduktion besteht darin, dass er oft aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird, was erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Hier sollen die Elektrolyseure von Plug Power ins Spiel kommen, die Wasserstoff ohne die Freisetzung von CO2 herstellen können. Dieser grüne Wasserstoff wird durch erneuerbare Energien wie Wind oder Sonne erzeugt.

Die Herstellung von grünem Wasserstoff ist nach wie vor teuer, auch wenn Steueranreize und Bundesmittel den Ausbau von Produktionszentren in den USA vorantreiben sollen.

Plug Power hat bereits seit 2016 rund 17.000 Brennstoffzellen für Gabelstapler an über 80 Logistikzentren geliefert. Durch die lokale Produktion von Wasserstoff will Amazon nun auch die Abgasverschmutzung durch den Transport des Kraftstoffs minimieren. In der Partnerschaft mit Plug Power sollen rund 225 Gabelstapler mit selbstproduziertem Wasserstoff betankt werden, wobei die Kapazität auf 400 Gabelstapler erweitert werden kann.

