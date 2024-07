Neues Android-Feature lässt sich nur zweimal am Tag aktivieren – warum es trotzdem nützlich ist

Auf der Google I/O hat das Tech-Unternehmen gleich mehrere neue Smartphone- und Smartwatch-Funktionen durch Android 15 und Wear OS 5 angekündigt, darunter auch Funktionen, die Android-Smartphones künftig vor Diebstahl schützen sollen. Dazu zählt etwa eine automatische Gerätesperre.

Erkennt euer Android-Smartphone, dass es gestohlen wird, sperrt es sich automatisch. Die Erkennung erfolgt anhand von Bewegungsdaten. Zudem steht euch eine Fernsperre zur Verfügung, mit der ihr den Sperrbildschirm eures Geräts über ein anderes Smartphone aktivieren könnt.

So funktioniert die Offline-Sperre für Android-Smartphones

Besonders spannend ist auch eine Offline-Sperre für Android-Geräte. Diese findet sich schon jetzt in der Beta der Google Play Services, wie Android Authority berichtet. Damit sperrt sich euer Android-Smartphone automatisch, wenn es eine Weile vom Internet getrennt ist. Das wäre etwa der Fall, wenn Dieb:innen euer Smartphone stehlen und dann die Mobilfunkverbindung abschalten, um Tracking zu verhindern.

In der Beta lassen sich neben der Funktionsweise der Offline-Sperre noch weitere Infos zu der neuen Funktion einsehen. Google betont, dass sich diese Funktion nur zweimal pro Tag automatisch aktivieren kann. Warum diese Beschränkung vorgenommen wird, ist nicht klar. Denkbar wäre, dass Google verhindern will, dass ihr von dem Feature genervt werdet, wenn es sich stetig aktiviert, sobald ihr keine Internetverbindung habt.

Nachdem sich das Android-Smartphone selbstständig sperrt, wird auch eine lautlose Benachrichtigung ausgegeben. Entsperrt ihr das Gerät wieder, seht ihr also in der Benachrichtigungsleiste, dass das Android-System gesperrt wurde, weil es keine Internetverbindung mehr gab. Bekommt ihr euer Smartphone nach einem Diebstahl zurück, könnt ihr so erkennen, dass die Dieb:innen womöglich an eurem Smartphone Veränderungen vorgenommen haben.

Die neuen Sperr-Features befinden sich aktuell noch in einer Testphase. Derzeit können Android-Beta-Nutzer:innen in Brasilien ausprobieren, ob die Funktionen wirklich reibungslos laufen. Wann die neuen Funktionen für den Rest der Welt – in einer Beta oder gar finalen Version – freigeschaltet werden, ist nicht bekannt. Welche Funktionen Android 15 noch bieten könnte und welche Android-Smartphones das Update bekommen, lest ihr in den verlinkten Artikeln.

Kennt ihr schon diese nützlichen Android-Funktionen?

