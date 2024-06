Pixel 9 und mehr: Google überrascht mit frühem Hardware-Event

In den vergangenen Jahren war der Ablauf der Produktvorstellungen immer gleich: Apple kündigte im September neue iPhones und Watches an, Google folgte etwas später mit seinen Pixel-Geräten. In diesem Jahr dreht Google den Spieß um, was bedeutet, dass das Pixel 9 und weitere Produkte des Herstellers deutlich früher als bisher erwartet auf den Markt kommen. Damit ist auch der Release von Android 15 ziemlich sicher.

Pixel 9 und 9 Pro: Google will KI-Smartphone vor iPhone 16 vorstellen

Nur rund einen Monat nach Samsungs Unpacked-Event am 10. Juli lädt Google am 13. August zu einem „Made by Google“-Event. Laut offizieller Ankündigung soll es dabei um neue Pixel-Geräte, Android 15 und „the best of Google AI“ gehen.

Dass mit der Vorstellung des Pixel 9 und 9 Pro zu rechnen ist, verrät ein Teaser-Video, in dem schemenhaft eine neu gestaltete Rückseite eines Smartphones zu erkennen ist. Dass es sich dabei um das Pixel 9 handelt, deutet eine römische Neun an, die kurz eingeblendet wird.

Schaut man sich den Teaser genauer an, deutet Google an, dass das Kameraelement auf der Rückseite neu gestaltet wurde und sich nicht mehr über die gesamte Breite des Geräts erstreckt. Stattdessen ähnelt das Element eher dem des Pixel Fold, was durch einige Leaks bestätigt wurde.

Google AI: Pixel 9 als KI-Smartphone mit Android 15 ab Werk

Wie der Teaser bereits andeutet, wird es bei der Veranstaltung auch um KI-Funktionen gehen, die in die Hardware integriert werden. Dass Google mehr denn je auf KI in seinen Produkten setzt, zeigte sich zum einen bereits in der Neuausrichtung der Hardware-Sparte und der Ankündigung auf der Google I/O 2024, dass „KI das Herzstück von Android“ wird.

Was Google in Sachen KI noch aus dem Hut zaubern könnte, bleibt abzuwarten, allerdings kursieren seit Monaten Gerüchte über einen neuen KI-Assistenten namens Pixie, der ähnlich wie Apples neue Siri mehr Aktionen direkt auf dem Gerät ausführen können soll. Außerdem könnte der Google Assistant komplett in Gemini aufgehen oder umgekehrt.

Was die Android-Version auf der kommenden Hardware betrifft, so werden die neuen Pixel-Geräte sicherlich mit Android 15 ab Werk ausgeliefert. Damit würde Google auch die Veröffentlichung der neuesten Android-Version vorziehen: Android 14 erschien im Oktober 2023.

Pixel 9 in 2 oder 3 Ausführungen?

Seit Monaten kursieren allerlei Gerüchte und Leaks zu den neuen Pixel-9-Geräten. Zuletzt wurde gemunkelt, dass Google nicht zwei, sondern drei neue Modelle vorstellen könnte: Neben den üblichen Modellen, bei denen das größere die bessere Ausstattung und den Zusatz „Pro“ besitzt, soll es ein kleineres Pro-Modell geben. Das soll in der Hardware kaum Abstriche gegenüber dem größeren machen.

Ob es tatsächlich drei Modelle geben wird, ist derzeit jedoch ungewiss, da im Quellcode der Google-Event-Seite nur von zwei Geräten die Rede ist. Hinsichtlich der Ausstattung sollen die kommenden Pixel-Geräte immerhin 16 Gigabyte RAM erhalten, um genügend Ressourcen für On-Device-KI-Aufgaben zu haben.

Als Chip kommt offenbar ein Tensor-G4-Prozessor zum Einsatz, von dem Benchmarks zufolge keine großen CPU-Leistungssprünge zu erwarten sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die für KI-Aufgaben zuständige NPU mehr Leistung als der G3 haben wird.

Kommen Pixel Fold 2 und Pixel Watch 3 in 2 Größen

Die Pixel-9-Modelle sollen nicht die einzigen Neuheiten bleiben: Auch eine Neuauflage des Pixel Fold und eine neue Generation des Pixel Watch sind zu erwarten.

Beim neuen Pixel Fold, das möglicherweise Pixel 9 Fold heißen könnte, sprechen Insider von einem leicht veränderten Design und einem etwas schlankeren Formfaktor. Bei der Ausstattung ist mit einem Kamera-Update und dem Tensor G4 zu rechnen.

Bei der Pixel Watch 3 wird es wohl kein grundlegend neues Design geben. Dafür wird erwartet, dass Google die Kritik aufgenommen hat und neben einem kleinen Smartwatch-Modell mit 41-Millimeter-Gehäuse auch eine größere 45-Millimeter-Variante mit dem Zusatz „XL“ anbieten wird.

Warum Google sein Hardware-Event vorverlegt hat, verrät das Unternehmen offiziell nicht. Apples iPhone 16 zuvorzukommen, könnte durchaus ein Grund sein, allerdings war der bisherige Oktobertermin auch für das Weihnachtsgeschäft schon recht spät gewählt.

