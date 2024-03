Pixel-9-Leak zeigt: Neues Google-Smartphone kommt 2024 in 3 Größen

Im Januar waren von Steve Hemmerstoffer (Onleaks) geleakte Renderbilder von Pixel 9 und 9 Pro aufgetaucht. Jetzt zeigt sich: Bei den beiden Smartphones soll es sich nicht um Pixel 9 und 9 Pro gehandelt haben, sondern um die kommenden 9 Pro und 9 Pro XL.

Anzeige Anzeige

Pixel 9: Google bringt XL-Version zurück

Denn wie die Website 91mobiles schreibt, gibt es jetzt 5K-Renderbilder und ein 360-Grad-Video des Pixel 9. Das heißt, dass die neuen Pixel-9-Smartphones in drei Größen kommen dürften. Außerdem scheint Google sich auf die 2019 letztmals verwendete XL-Version zurückzubesinnen.

Neuen Onleaks-Informationen zufolge soll das Pixel 9 ähnlich wie das schon geleakte Pixel 9 Pro aussehen. Demnach käme es mit ein kompakten Gehäuse mit abgerundeten Ecken, aus dem hinten ein recht dickes Kameramodul herausragt. Anders als das Pro- und Pro-XL-Modell hat das Pixel 9 nur ein Dual-Kamera-System. Erstere haben hinten drei Kameras.

Anzeige Anzeige

Display des Pixel 9 rund 6 Zoll groß

Die Selfiekamera befindet sich hinter einem Loch vorn im Display (Punch-Hole). Das Display misst 6,03 Zoll und ist damit etwas kleiner als jenes des Pixel 9 Pro mit seinen 6,1 Zoll.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Displaydiagonale des XL-Modells soll dagegen 6,5 Zoll groß sein. Damit wäre das größte Gerät der 9er-Serie etwas kleiner als das aktuelle Pixel 8 Pro, das über ein 6,7-Zoll-Display verfügt. Warum Google hier kürzt, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Ziemlich dicke Kameraausbuchtung

Klar sollen dagegen die Maße des Pixel 9 sein. Laut 91mobiles soll das Google-Smartphone 152,8 mal 71,9 mal 8,5 Millimeter messen. Dort, wo sich die Hauptkamera befindet, ist das Pixel 9 zwölf statt 8,5 Millimeter dick.

Schaut man sich die bisher geleakten Renderbilder der Pixel-9-Smartphones an, scheint es so, als habe sich Google beim Design des Pixel 9 an den Konkurrenten iPhone 15 und Galaxy S24 orientiert. Die Pixel-8-Geräte sind jedenfalls etwas runder angelegt.

Anzeige Anzeige

Gerüchte über Hardware und Funktionen

Während dank der Bilder klar ist, wie das Pixel 9 wohl aussehen wird, ist von dem Innenleben und den Funktionen bisher noch wenig bekannt. Gerüchten zufolge könnte das Smartphone über ein sogenanntes Adaptive-Touch-Feature verfügen, über die sich die Empfindlichkeit des Touchscreens steuern ließe. Das könnte etwa nützlich sein, wenn man eine Displayschutzfolie verwendet.

9 Bilder ansehen Gar nicht so schick: Die hässlichsten und skurrilsten Handys und Smartphones Quelle: Nokia

Darüber hinaus wird derzeit angenommen, dass sich das Pixel 9 per Qi-2-Technologie drahtlos laden lassen wird. Damit könnten bis zu 15 Watt Ladegeschwindigkeit erreicht werden. Vermutet wird außerdem, dass unter der Haube der bisher noch nicht veröffentlichte Tensor-G4-Prozessor arbeitet.

Vor Pixel 9 kommt erst einmal Pixel 8A

Die neuen Pixel-9-Smartphones dürfte Google offiziell im Oktober 2024 vorstellen, 2025 könnte dann noch ein Pixel 9A folgen, wie The Verge schreibt. Schon im Mai 2024, im Rahmen der I/O-Keynote, sollen erst einmal das Pixel 8A sowie das Pixel Fold 2 das Licht der Welt erblicken.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Google Google Pixel Leak