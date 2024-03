Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auch für ältere Pixel-Geräte

Der zweite Feature-Drop 2024 für viele Google-Geräte steht an. Das Update gilt dieses Mal weniger den Top-Modellen wie dem Pixel 8 Pro (Test) und der Pixel Watch 2 (Test), sondern deren Vorgängern. Das Pixel 7 (Test) und die erste Pixel Watch erhalten Funktionen, die schon auf den neueren Modellen verfügbar sind.

Anzeige Anzeige

Circle to Search auf Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Das praktische KI-Feature Circle to Search der Galaxys-S24– und Pixel-8-Reihe hält nun auch auf den Vorgängern Einzug. Damit könnt ihr Objekte oder Personen auf einem Bild einkreisen, markieren und antippen. Nach kurzer Zeit schlägt euch Google passende Suchergebnisse vor.

Um das Feature zu nutzen, tippt lang auf die mittlere Taste in der Navigationsleiste. Das funktioniert in nahezu allen Menüs und Apps eures Pixel-Smartphones. Sobald die Google-Suchleiste erscheint, könnt ihr das gewünschte Objekt auswählen und im Netz suchen lassen.

Anzeige Anzeige

Die Funktion dient vorwiegend der schnelleren Suche. Zuvor musstet ihr etwa ein Bild bei der Image-Search hochladen, um mehr darüber herauszufinden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Schicke Bilder und Videos auf Instagram

Teilt ihr gern Videos und Bilder auf Instagram, bringt der Feature-Drop von Google noch eine Verbesserung: Ihr könnt jetzt Fotos in Ultra HDR und Videos mit 10-Bit-HDR aufnehmen und diese direkt in der Social-Media-App hochladen.

Durch HDR (High Dynamic Range) bekommen Bilder und Videos einen besseren Dynamikumfang. Heißt: eine gleichmäßigere Helligkeit, farbenfrohere Darstellungen und stärkere Kontraste.

Anzeige Anzeige

Viele Health-Funktionen für die Pixel Watch

Gerade bei den Health-Funktionen der ersten Pixel Watch (Test) legt Google noch einmal ordentlich nach. Mit dem Feature-Drop können die Uhren nun Folgendes:

Tempotraining : Stellt eine gewünschte Geschwindigkeit für eure Laufroute ein. Sobald ihr sie erreicht habt, vibriert die Uhr und sendet einen akustischen Hinweis, wenn ihr Kopfhörer verbunden habt.

: Stellt eine gewünschte Geschwindigkeit für eure Laufroute ein. Sobald ihr sie erreicht habt, vibriert die Uhr und sendet einen akustischen Hinweis, wenn ihr Kopfhörer verbunden habt. Herzfrequenzzonen-Training : Wollt ihr beim Training eine bestimmte Herzfrequenz erreichen, könnt ihr sie jetzt auf der Pixel Watch festlegen und bekommt ebenfalls haptisches Feedback. Die Smartwatch gibt euch dabei sogar einen geeigneten Bereich anhand eures Fitness-Levels und eurer Ruheherzfrequenz vor. Das könnt ihr aber auch mit persönlichen Zielen überschreiben.

: Wollt ihr beim Training eine bestimmte Herzfrequenz erreichen, könnt ihr sie jetzt auf der Pixel Watch festlegen und bekommt ebenfalls haptisches Feedback. Die Smartwatch gibt euch dabei sogar einen geeigneten Bereich anhand eures Fitness-Levels und eurer Ruheherzfrequenz vor. Das könnt ihr aber auch mit persönlichen Zielen überschreiben. Auto-Start und Auto-Stop : Künftig müsst ihr Trainings nicht mehr manuell beginnen oder beenden. Erkennt die Pixel Watch eine Aktivität, startet sie diese automatisch. Das gilt für Laufen, Gehen, Ellipsentraining, Spinning sowie Radfahren, Laufband und Rudern.

: Künftig müsst ihr Trainings nicht mehr manuell beginnen oder beenden. Erkennt die Pixel Watch eine Aktivität, startet sie diese automatisch. Das gilt für Laufen, Gehen, Ellipsentraining, Spinning sowie Radfahren, Laufband und Rudern. Fitbit Relax App : Mit der App könnt ihr auf eurer Pixel Watch Atemübungen durchführen und euch nach einem Training oder bei einem hohen Stresslevel etwas beruhigen.

: Mit der App könnt ihr auf eurer Pixel Watch Atemübungen durchführen und euch nach einem Training oder bei einem hohen Stresslevel etwas beruhigen. Verbesserte Sichtbarkeit: Die Trainingsstatistiken für Tempo und Herzfrequenz haben zudem einen neuen Anstrich bekommen. Sie sind dank größerem Text und helleren Farben nun leichter ablesbar.

Leichtere Wegfindung im öffentlichen Verkehr

Die Pixel Watch bekommt zudem ein Update in Google Maps für Wear OS. Die Karten-App ist jetzt in der Lage, öffentliche Verkehrsmittel mit in die Wegfindung zu integrieren.

Euch werden auf der Uhr Abfahrtszeiten für diverse Verkehrsmittel sowie eine Kartenansicht angezeigt, um den gesamten Verlauf eurer Reise zu sehen.

Anzeige Anzeige

Das Feature funktioniert auf LTE-fähigen Pixel Watches auch ohne verbundenes Smartphone. Habt ihr eine Pixel Watch mit Bluetooth, müsst ihr die Strecke zunächst auf eurem Smartphone planen und anschließend an die Uhr senden.

8 Bilder ansehen Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Mit der App-Bildschirmfreigabe könnt ihr auswählen, welche Inhalte ihr teilen möchtet. Dadurch wird nicht mehr nur der gesamte Bildschirm übertragen, sondern etwa einzelne Apps. Das Feature steht für das Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 5a sowie neuere Geräte zur Verfügung.

könnt ihr auswählen, welche Inhalte ihr teilen möchtet. Dadurch wird nicht mehr nur der gesamte Bildschirm übertragen, sondern etwa einzelne Apps. Das Feature steht für das Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 5a sowie neuere Geräte zur Verfügung. Bluetooth-Geräte , die ihr bereits zuvor mit eurem Account an ein Gerät gekoppelt habt, tauchen nun in einer Schnellauswahl beim erneuten Koppeln auf. So könnt ihr sie noch schneller verbinden.

, die ihr bereits zuvor mit eurem Account an ein Gerät gekoppelt habt, tauchen nun in einer Schnellauswahl beim erneuten Koppeln auf. So könnt ihr sie noch schneller verbinden. Google Docs Markups unterstützt jetzt auch handschriftliche Kommentare. Zeichnet einfach mit einem Stift oder eurem Finger und einer Reihe von Tools (Stiftfarbe, Textmarker etc.) drauflos.

unterstützt jetzt auch handschriftliche Kommentare. Zeichnet einfach mit einem Stift oder eurem Finger und einer Reihe von Tools (Stiftfarbe, Textmarker etc.) drauflos. Aktiviert ihr die Spracheingabe auf einem Pixel-Tablet, verschwindet die Tastatur künftig. So habt ihr mehr Platz auf dem Display und könnt etwa besser multitasken.