Google bringt Galaxy-S24-Features auf eigene Smartphones – und das Pixel 8 in einer neuen Farbe

Bei Google geht es hinsichtlich neuer Funktionen für die Pixel-Serie Schlag auf Schlag. Zuletzt veröffentlichte der Hersteller erst im Dezember 2023 einen sogenannten Feature-Drop, nun steht das nächste Update an, das neben der eleganten Suchgeste für das Pixel 8 noch weitere neue Funktionen bereithält.

Es wird mint: Pixel 8 und 8 Pro in neuer Farbe

Bevor wir in die neuen Funktionen des Feature-Drop einsteigen, werfen wir einen Blick auf die neue Farbe der Pixel-8-Modelle.

Im Oktober 2023 hatte Google seine Top-Smartphones in den Farben Obsidian (Schwarz), Porcelain (Weiß/Cremen) und Bay (ein Blauton) auf den Markt gebracht, von denen besonders letzterer einen gewissen erfrischenden Farbtupfer in die Smartphone-Welt brachte. Zu diesem Blauton gesellt sich nun ein Mint-Modell, mit dem Google zeigt, dass der Hersteller keine Angst vor Farben hat. Andere Hersteller wie Apple oder Samsung lassen ihre Topmodelle farblich dagegen recht trist aussehen.

Laut Google soll die neue Farbvariante nicht nur im eigenen Store angeboten werden, sondern etwa auch bei Mediamarkt. Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung gibt es nicht, die neuen Farbvarianten besitzen die gleichen Features wie das Pixel 8 und 8 Pro, die seit Oktober 2023 im Handel sind. In unserem umfangreichen Test machte das Pixel 8 Pro nicht nur wegen seiner KI-Funktionen eine ausgezeichnete Figur.

Circle-to-Search: Google bringt neue Suchgeste aufs Pixel 8

Die neue Suchgeste „Circle-to-Search“ dürfte einigen Leser:innen bekannt vorkommen, denn sie wurde als eine der KI-Highlight-Funktionen der jüngst angekündigten Samsung-Galaxy-S24-Serie genannt. Doch schon am 17. Januar bestätigte Google, dass die Funktion nicht Samsung-exklusiv bleiben wird.

Mit dem Feature-Drop landet die Funktion auch auf dem Pixel 8 und 8 Pro und soll die Suche vereinfachen: Habt ihr etwa auf Instagram, Whatsapp oder Youtube ein Produkt oder etwas anders gefunden, über das ihr euch weiter informieren – oder das ihr kaufen – wollt, müsst ihr fortan nur einen Langdruck auf die Home-Taste oder den Balken der Gestensteuerung ausführen. Nun öffnet sich ein Dialogfenster, woraufhin ihr das entsprechende Objekt auf dem Bildschirm nur noch mit dem Finger oder dem S-Pen einkreisen müsst.

Schon erfolgt die Suche danach, die euch weiterführende Informationen ausspuckt. Circle-to-Search wird zwar mit dem Update in die Pixel-8-Geräte integriert, die Freischaltung erfolgt aber erst am 31. Januar.

Ferner hat Google eine weitere KI-gestützte Kombi-Suche angekündigt, mit der ihr etwa komplexere Fragen zu einem Bild stellen könnt, das ihr gerade sucht. Im Vorfeld der Ankündigung teilte Google uns mit, dass letzteres Feature zunächst nur in den USA angeboten wird.

Galaxy-S24-Feature: „Magische Textvorschläge“ für Google Messages

Ein weiteres Feature, das Samsung für seine Galaxy-S24-Familie angekündigt hat und das nun auf Pixel-Geräten landet, ist die Möglichkeit, eine verfasste Nachricht per generativer KI in verschiedenen Stilen umzuschreiben. Diese Funktion steht zunächst nur in Google Messages bereit.

Die sogenannten „Magischen Textvorschläge“ sind für das Pixel 6 und neuer verfügbar. Ihr könnt diese Funktion laut Google nutzen, um Nachrichten „prägnanter, professioneller oder so dramatisch wie bei Shakespeare zu gestalten“.

Feature-Drop: Mit „Photomoji“ auf Nachrichten reagieren

Mit den Photomoji könnt ihr in Google Messages auf eine Nachricht mit einem Bild von euch oder etwa auch eurem vierbeinigen besten Freund reagieren, schreibt Google.

Diese Funktion hat KI an Bord, sodass ihre eure Lieblingsfotos in Reaktionen verwandeln könnt. Hierfür müsst ihr einfach ein Foto auswählen, mit dem ihr reagieren wollt. Die eigenen Kreationen werden in einem speziellen Tab zur Wiederverwendung gespeichert und lassen sich auch in Gruppenchats weiter verwenden.

Weiter macht Google in seiner Ankündigung auf zwei bereits angekündigte Funktionen aufmerksam: Zum einen wird die Android-Version von Airdrop, Nearby Share, durch Quick Share ersetzt. Mit diesem Feature könnt ihr Dateien zwischen kompatiblen Geräten aus dem Android-, Chromebook- und Windows-Ökosystem drahtlos austauschen.

Zum anderen wird der nahtlose Audiowechsel mit dem Update auch auf die Pixel Watch (Test) ausgeweitet. Das heißt, ihr müsst nicht mehr manuell zwischen Audioquellen umschalten. Laut Google lassen sich die Pixel Buds Pro (Test) „von eurer Pixel Watch auf eine beliebige Anzahl von Pixel Smartphones oder Pixel Tablets umschalten und [ihr] erhaltet nützliche Benachrichtigungen, wohin euer Audio wechselt“, so der Hersteller.

Die Funktionen werden ab sofort auf die kompatiblen Geräte ausgerollt und im Laufe der den nächsten Wochen für alle Nutzer:innen verfügbar sein.

