Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra im Hands-on: Erste Eindrücke von den „KI-Smartphones“

Mit der Galaxy-S24-Serie will Samsung ein neues Kapitel aufschlagen: Es sind laut Hersteller die ersten KI-Smartphones des Konzerns, die sich durch zahlreiche KI-Funktionen von bisherigen Smartphones unterscheiden sollen.

Aber auch beim Design und bei der Ausstattung unterscheiden sich die neuen Top-Smartphones von den Vorgängern der Galaxy-S23-Serie. Ansatzweise finden wir dabei gewisse Ähnlichkeiten zu Apples iPhone 15 und 15 Pro, in Sachen Softwareupdate-Garantie und Features zu Googles Pixel 8 (Test). Aber der Reihe nach.

Samsung Galaxy S24, Plus und Ultra: Bissl iPhone 15 hier, bissl 15 Pro da

Die neue Galaxy-S24-Serie umfasst abermals drei Smartphones: Das kleinste ist das Galaxy S24, das mittlere ist das Plus-Modell und die Premiumliga wird vom Galaxy S24 Ultra abgedeckt. Letzteres besitzt im Unterschied zu den beiden anderen einen integrierten Stylus und hat ein 6,8 Zoll-Display, das erstmals flach und nicht mehr zu den Seiten hin abgerundet ist.

Dank der planen Bauweise soll es leichter sein, nun auch näher an den Bildschirmseiten zu schreiben. Wie vorab durchgesickert ist, besteht der Rahmen wie bei Apples iPhone 15 Pro (Test) aus Titan, wodurch das Gerät robuster und langlebiger sein soll. Leichter als das Galaxy S23 Ultra ist es indes nicht – es wiegt weiterhin um die 230 Gramm.

Die beiden anderen S24-Modelle besitzen einen etwas flacher gestalteten Rahmen aus gehärtetem Aluminium – Samsung nennt es „Armor Aluminium“ –, der wiederum ein wenig an Apples iPhones erinnert. Der Rahmen und die Rückseite sind zudem mattiert, was optisch höherwertig wirkt als die Hochglanzoptik der S23-Serie.

Neu beim S24 und beim S24 Plus sind die Displaydiagonalen: Anstelle von 6,1 beziehungsweise 6,6 Zoll der S23-Serie besitzen sie nun 6,2 mit Full-HD-Plus- und 6,7 Zoll mit WQHD-Plus-Auflösung in der Diagonale messende Bildschirme, durch die die Smartphones dank recht schmaler Ränder minimal größer werden. Geschützt werden die Displays der S24-Basismodelle von Gorilla Glass Victus 2, das Ultra hat laut Samsung mit Gorilla Glass Armor eine noch härtere Beschichtung, die zudem weniger reflektiert, weshalb Inhalte besser abgelesen werden können.

Identisch sind die äußerst hellen LTPO-Bildschirme, die bis zu 2.600 Nits liefern und überdies eine dynamische Bildwiederholrate von einem bis 120 Hertz aufweisen. Bei den Vorgängermodellen hatte nur das S23 Ultra dieses Feature, während die anderen 48 bis 120 Hertz darstellten.

Die Kameras

Wie bei der Vorgänger­generation besitzt das Ultra-Modell eine „Kamera­vollausstattung“ mit vier Sensoren, starkem Weitwinkel und größerem optischen Zoom. Die Weitwinkel­kamera hat abermals einen 200-Megapixel-Sensor an Bord, allerdings setzt Samsung für Bildbearbeitung einen verbesserten Prozessor ein, mit dem die Bildqualität erhöht werden soll.

An der Updateschraube hat Samsung auch bei der Telezoom-Ausstattung gedreht: Während das S23 Ultra zwei Sensoren mit jeweils Zehn-Megapixel-Sensor und optischem Zehnfach-Zoom an Bord hatte, besitzt das neue Modell einen 50- und einen Zehn-Megapixel-Sensor für optischen Dreifach- und Fünffach-Zoom. Damit lagen die Gerüchte richtig, aber nur halb: Denn laut Samsung soll der Zehnfach-Zoom dank neuer Technik dennoch auf dem gleichen Niveau wie bisher liegen. Auch der 100-fach-Space-Zoom bleibt uns erhalten, wobei dieser wohl weiterhin nur ein Gimmick ist.

Beim Ultraweitwinkel scheint Samsung den gleichen Zwölf-Megapixel-Sensor wie beim Galaxy S23 zu verbauen. Dieser kommt ebenso bei den beiden anderen S24-Modellen zum Einsatz. Große Änderungen sind seitens der Kamerahardware gegenüber der S23-Serie nicht zu erkennen. Es kommt weiterhin ein Weitwinkelsensor mit einer Auflösung von 50 Megapixeln und f/1.8-Blende sowie eine Zwölf-Megapixel-Telezoom-Kamera mit dreifacher Vergrößerung zum Einsatz.

Frontseitig steckt in allen Modellen eine Selfiekamera mit zwölf Megapixeln und f/2.2-Blende. Bei dieser scheint Samsung den gleichen Sensor zu verbauen, wie er schon in der Galaxy-S23-Serie zu finden war.

Auf der Softwareseite fügt Samsung neben einer verbesserten Nachfotografie mitsamt Video einige KI-Funktionen hinzu, die in ähnlicher Form beim Pixel 8 zu finden sind. So bietet der Hersteller nun Bildbearbeitungs­vorschläge an, etwa um Spiegelungen zu entfernen. Auch generative Bildbearbeitung ist an Bord, die beim Google Pixel als magischer Editor verstanden werden. Damit lassen sich Objekte verschieben, vergrößern oder entfernen.

Ferner kann die Super-HDR-Funktion nicht nur nach dem Schießen eines Fotos genutzt werden, sondern auch in der Vorschau in der Kamera-App und auch in Social-Media-Apps und der Galerie. Fotos werden mit dieser Funktion kontrastreicher mit hoher Dynamik angezeigt. Dafür wird unter anderem das Display heller gedreht, sodass Farben knackiger wirken.

Neu ist zudem eine sogenannte Instant Slo-Mo-Funktion, bei der für eine flüssige Wiedergabe Zwischenframes per KI generiert werden, so Samsung. Um mit KI bearbeitete Bilder von Originalen zu unterscheiden, verpasst Samsung modifizierten Resultaten Wasserzeichen. Diese sind zum einen in der unteren Ecke eines Bildes zu sehen. Zum anderen werden entsprechende Informationen in die Metadaten geschrieben.

In Europa nur Samsung Galaxy S24 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 3

Bei der Chipwahl fällt Samsung zum Teil in alte Muster zurück: Während im letzten Jahr alle Galaxy-S23-Modelle mit Qualcomms Snapdragon-Prozessor bestückt waren, wird auf dem europäischen Markt in diesem Jahr nur das Ultra-Modell die neueste Qualcomm-Generation in Form des Snapdragon 8 Gen 3 erhalten.

Wie beim Galaxy S23 bekommt das Ultra mit dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy einen etwas stärkeren Chip als jenen, der im Oktober 2023 angekündigt wurde. „Der Snapdragon 8 Gen 3 für Galaxy bringt seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten in die Galaxy-S24-Serie ein, um neue Erfahrungen mit KI-Funktionen zu ermöglichen und den Alltag der Nutzer zu erleichtern. Außerdem sorgt er für eine fortschrittliche Kamera in Profiqualität, Gaming-Erlebnisse und ultraschnelle Konnektivität einschließlich Wi-Fi 7 sowie eine der zuverlässigsten Authentifizierungs­lösungen mit unserer Qualcomm-3D-Sonic-Gen‑2-Technologie“, erklärt Qualcomm.

Die beiden weiteren Modelle werden hierzulande mit dem neuen Exynos 2400 bestückt. Laut Samsung soll der neue zehnkernige Exynos-Chip, der wie das achtkernige Snapdragon-Modell im Vier-Nanometer-Verfahren gefertigt wird, das gleiche Leistungsniveau besitzen. Hinsichtlich der Energieeffizienz, die letztlich einen Einfluss auf die Laufzeit hat, liege der neue Exynos-Prozessor immerhin auf einem Niveau mit dem Snapdragon 8 Gen 2 von 2023. Ob sich diese Aussagen bewahrheiten, werden Tests und Langzeiterfahrungen zeigen.



Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra, S24 Plus vs. S23 Plus und S24 vs S23: Spezifikationen im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S23 Display 6,8 Zoll , 3.120 1.440 Pixel, 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display, WQHD+, 2.600 nits, 505 ppi Gorilla Glass Armor, HDR10+ 6,8 Zoll, 1.440 x 3.080 Pixel, 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+, 500 ppi, 1.750 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3.120 x 1.440 Pixel, 516 ppi, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, 2.600 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+

6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, 393 ppi, 1.750 nits, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+

6,2 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, 418 ppi, Infinity-O-Display, 1 - 120 Hertz, 2.600 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1.080 Pixel, 1.750 nits, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi Betriebssystem Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk) Android 13 mit Samsung One UI 5.1

Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk)

Android 13 mit Samsung One UI 5.1 Android 14 mit Samsung One UI 6.1 (ab Werk)

Android 13 mit Samsung One UI 5.1

Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Samsung Exynos 2400 Deca-Core, 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Samsung Exynos 2400 Deca-Core, 4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Arbeitspeicher 12 GB RAM 8/12 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256/ 512 GB 256/ 512 GB 128/ 256 GB 128/ 256 GB Akkukapazität 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.900 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.700 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 4.000 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 3.900 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos Hauptkamera Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°, 1.4 μm;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Duo-Teleobjektiv: 50 MP, f3;4, bis zu 5x optischer Zoom;

10 MP, f2,4, 3 x optisch Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Teleobjektiv: 2 x 10 MP bis zu 10x optischer Zoom, bis 100x Space-Zoom Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz, 30x Space-Zoom

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69 mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23 mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz, 30x Space-Zoom

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Frontkamera 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

Konnektivität Bluetooth 5.3, USB Typ C , NFC, Wi-Fi 7, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e

Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Abmessungen 162,3 x 79,0 x 8,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

147,0 x 70,6 x 7,6 mm 146,3 x 70,9 x 7,6 mm Gewicht 232 Gramm 233 Gramm 196 Gramm 195 Gramm

167 Gramm 167 Gramm Farben Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Preis (UVP) ab 1.450 Euro ab 1.400 Euro ab 1.150 Euro ab 1.200 Euro ab 850 Euro ab 950 Euro

Wi-Fi 7 nur für das Samsung Galaxy S24 Ultra

Was die weitere Ausstattung anbelangt, verfügt nur das Galaxy S24 Ultra über den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 7, während die beiden anderen Modelle der S24-Familie mit dem etwas älteren, aber immer noch aktuellen Wi-Fi 6e auskommen müssen. Alle verfügen indes über Bluetooth 5.3.

Wie bei den Vorgängern verfügen nur das Ultra und das Plus über einen Ultrabreit­brandchip (UWB), mit dem das Smartphone etwa als digitaler Autoschlüssel für ausgewählte Fahrzeuge genutzt werden kann.

Unterschiede gibt es auch beim Arbeits- und beim Flashspeicher: Das Plus und das Ultra kommen mit zwölf Gigabyte RAM, während das kleinste Modell mit acht Gigabyte auskommen muss. Beim Flashspeicher beginnt das Galaxy S24 bei 128 Gigabyte, die beiden teureren Modelle beginnen ab 256 Gigabyte, wobei das Ultra bis zu ein Terabyte an Bord haben kann. Diese Version gibt es aber nur direkt bei Samsung.

Beim Akku gibt es kleine Änderungen – zumindest beim Basis- und beim Plus-Modell: Das S24 kommt mit einem 4.000-Milliamperestunden-Akku anstelle der 3.900 des S23, das Plus-Modell wurde von 4.700 des S23 auf 4.900 angehoben. Diese Änderungen dürften auf die größeren Bildschirme zurückzuführen sein, da sie in der Regel mehr Energie verbrauchen.

Apropos: Geladen werden können das S24 Ultra und das S24 Plus mit bis zu 45 Watt per Kabel, während das kleinste Modell mit 25 Watt versorgt werden kann. Kabelloses Laden ist bei allen mit bis zu 15 Watt möglich. Wireless Powershare zum Aufladen von Zubehör wie Ohrstöpseln über die Gehäuserückseite ist auch wieder an Bord.

One UI 6.1 für das Samsung Galaxy S24: Viel KI an Bord

Alle neuen Galaxy-S24-Modelle kommen mit Android 14 und One UI 6.1 ab Werk. Es ist die aktuellste Sofwareversion aus dem Hause Samsung (und Google) und sie hat allerlei KI-Funktionen an Bord, die zum Teil schon angekündigt oder angeteasert worden sind.

Zum einen unterstützen die Geräte die Echtzeit­übersetzung bei Telefonaten. Damit könnt ihr etwa mit Menschen sprechen, die nicht eure Muttersprache beherrschen. Die On-Device-KI des S24 hilft beim Dolmetschen. Euer Gegenüber muss dafür kein Galaxy S24 besitzen.

Weitere KI-Funktionen finden sich in der Suche mit Circle-to-Search, aber auch in weiteren Teilen der Software wie Notizen oder Nachrichten. Die KI soll euch sogar beim Formulieren von Nachrichten helfen, um den richtigen Ton zu treffen. Der neue Voice-Recorder ist zudem wie bei Pixel-Smartphones dazu in der Lage, Gespräche in Echtzeit zu transkribrieren. Samsung nutzt wie Google für die KI-Funktionen eine Mischung aus On-Device- und Cloud-Lösungen.

Erste Eindrücke, wie die neuen Galaxy-KI-Funktionen funktionieren, haben wir in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst.

Laut Samsung sollen viele der „Galaxy-AI-Funktionen“, die zunächst auf den Galaxy-S24-Geräten zu finden sind, auch auf älteren Modellen Einzug halten. So sollen die Galaxy-S23-Serie, das Galaxy S23 FE, das Galaxy Z Fold 5 und das Flip 5 und auch die Galaxy-Tab-S9-Serie One UI 6.1 erhalten. Die Updates sollen im Laufe des ersten Halbjahrs 2024 verteilt werden.

Erfreulich ist überdies, dass Samsung seine Updategarantie anhebt: Wie Google bei Pixel 8 und 8 Pro verspricht das Unternehmen sage und schreibe sieben Jahre Updates. Das heißt, ihr bekommt im Laufe dieser langen Zeit nicht nur neue Android-Versionen, sondern auch regelmäßige Sicherheitspatches.

Bislang garantierte Samsung immerhin vier große OS-Update und Sicherheitspatches über einen Zeitraum von fünf Jahren. Schon im Oktober 2023 deutete sich an, dass Samsung seinen neuen Smartphones einen längeren Softwaresupport zukommen lassen wollte.

Wie teuer ist das Samsung Galaxy S24?

Die neuen Samsung-Galaxy-S24-Modelle können ab sofort vorbestellt werden, Marktstart ist der 30. Januar. Das Galaxy S24 beginnt preislich bei 899 Euro, das Plus bei 1.149 Euro und das Ultra bei 1.449 Euro. Damit sind die Basismodelle im Vergleich zur Vorgeneration etwas günstiger, das Ultra ist hingegen teurer geworden.

Samsung Galaxy S24 128 GB = 899 Euro

Samsung Galaxy S24 256 GB = 959 Euro

Samsung Galaxy S24 Plus 256 GB = 1.149 Euro

Samsung Galaxy S24 Plus 512 GB = 1.269 Euro

Galaxy S24 Ultra 256 GB = 1.449 Euro

Galaxy S24 Ultra 512 GB = 1.569 Euro

Galaxy S24 Ultra 1 TB = 1.809 Euro

Was die Farbgebung der S24-Serie angeht, erscheint das S24 Ultra in „Titanium Gray“, „Titanium Black“, „Titanium Violet“ und „Titanium Yellow“. Die Farben des Galaxy S24 Plus und des Galaxy S24 umfassen „Onyx Black“, „Marble Gray“, „Cobalt Violet“ und „Amber Yellow“. Samsung bietet alle drei Modelle im eigenen Onlinestore auch in den weiteren Farben „Titanium Blue“, „Titanium Green“ und „Titanium Orange“ an.

Zwischen dem 17. und dem 30. Januar lässt Samsung eine Promo-Aktion laufen: Wer das Galaxy S24 mit 128 Gigabyte bestellt, bekommt stattdessen die größere Speichervariante mit 256 Gigabyte. Beim Kauf des Galaxy S24 Plus mit 256 Gigabyte gibt es zum gleichen Preis die Version mit 512 Gigabyte. Das Gleiche gilt auch für das Ultra-Modell.

