Samsung: Galaxy-Smartphones könnten bald länger Updates bekommen

Nachdem Samsung seit einigen Jahren vier große Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitspatches für viele seiner Smartphones garantiert, hatte Google den südkoreanischen Branchenprimus mit der Ankündigung des Pixel 8 und 8 Pro deutlich überholt. So will Google nicht nur Sicherheitspatches für sieben Jahre liefern, sondern auch Feature-Drops (regelmäßige Funktionsupdates) und Android-Versionen.

Anzeige Anzeige

Nun will offenbar auch Samsung an der Updateschraube drehen, wie Shin-Chul Baik, leitender Ingenieur und technischer Programmmanager des Sicherheitsteams in Samsungs Mobile-Abteilung, gegenüber dem Blog Sammobile am Rande der Samsung-Developers-Conference 2023 in San Francisco erklärt hat. Der Manager sagte im Interview, dass das Unternehmen derzeit aktiv über die Ausweitung von Sicherheitsupdates über fünf Jahre hinaus diskutiere.

Der Manager sagte weiter, dass die „Vision, Geräte länger zu unterstützen“, auch mit Samsung übereinstimme und dass sich der Konzern angesichts neuer Vorschriften darauf vorbereite, über den derzeitigen Zeitraum von fünf Jahren Support hinauszugehen.

Anzeige Anzeige

Konkretere Aussagen machte der Samsung-Manager zwar nicht, sie zeigen aber immerhin auf, dass nicht nur Google sich ernsthaft mit längeren Updates (seitens der EU) auseinandersetzt und damit Smartphones ein längeres, sicheres Leben zu gewähren beabsichtigt.

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Samsung-Manager zunächst lediglich über einen längeren Zeitraum für Sicherheitspatches gesprochen hat, nicht aber über weitere große Android-Versionen jenseits der vier Jahre. Zudem ist unklar, über welchen Zeitraum Samsung hinsichtlich der Verlängerung der Sicherheitspatches spricht.

Anzeige Anzeige

Die Aussagen des Managers sind dennoch durchaus erfreulich und zeigen auf, dass auch andere Unternehmen neben Google die Lebenszeit ihrer Produkte verlängern wollen respektive müssen. Wie weit Samsung bei den Galaxy-Geräten gehen wird, sollte sich im Laufe der kommenden Monate herausstellen. Ab 2025 sind in der EU Updates für einen Zeitraum von fünf Jahren vorgeschrieben. Möglicherweise wählt Samsung die Vorstellung des Galaxy S24 für die Ankündigung einer erweiterten Updategarantie.

Fraglich ist ferner, ob Samsung die Garantie auch auf Bestandsmodelle ausweiten wird oder nur auf neue Modelle. Bei der Ankündigung des erweiterten Garantiezeitraums im Februar 2021 bezog Samsung auch zahlreiche ältere Galaxy-Geräte mit ein. Selbst Modelle, die schon zwei Jahre alt waren, kamen in die Gunst eines längeren Updatezeitraums.

Anzeige Anzeige

Samsung wird nach Google angesichts der EU-Auflagen nicht das einzige Unternehmen bleiben, das in naher Zukunft eine Verlängerung der Updatezeiträume ankündigen dürfte.

Mehr zu diesem Thema